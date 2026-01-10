Tenis
Carlos Alcaraz: "Sinner y yo nos empujamos el uno al otro a ser mejores"
El tenista murciano disputa este sábado un partido de exhibición ante el italiano previo al Abierto de Australia
EFE
El tenista murciano Carlos Alcaraz, numero 1 del ránking ATP, habló sobre la rivalidad que mantiene con el italiano Jannik Sinner, actualmente el número 2, y consideró que entre ambos se empujan a ser mejores antes de su enfrentamiento el sábado (8:00 horas, Movistar) en una exhibición en la ciudad surcoreana de Seúl.
"Tras el primer encuentro contra Jannik en París en el 2021 yo también recuerdo que estaba seguro de que iba a jugar más contra él, pero probablemente al principio del torneo: primera, segunda o tercera ronda. Después de eso creo que es un regalo que nos ganamos jugando semifinales y finales en los 'majors', en los torneos más grandes del mundo", indicó en una rueda de prensa junto al que será su oponente.
"Hemos construido una rivalidad especial, empezando desde Challengers, luego en torneos ATP 250 haciendo nuestra primera final, y de ahí a las finales de los torneos más grandes del mundo. Creo que ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores al cien por cien. Estoy muy feliz de vivir y poder tener esta rivalidad con él", añadió.
Alcaraz profundizó en su reflexión: "Ambos vimos lo que somos capaces de hacer; repartiéndonos los últimos dos años los Grand Slams, ganando Masters 1000... La gente puede verla como una muy buena rivalidad. Mucha gente nos ve en el top, algunos jugadores han hablado de que tienen que alcanzarnos... creo que eso es una gran señal, para ser honesto".
"Y creo que la gente está muy emocionada por cómo va a ser el 2026 para nosotros, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si vamos a jugar muchos partidos juntos. Es emocionante tener ese 'hype' para que la gente vea tenis o siga los resultados. Y para nosotros es inspirador", apuntó.
Preguntados acerca de la posibilidad de que ambos hagan algún día pareja de dobles, el murciano manifestó: "Creo que no hay duda sobre quién jugaría al revés y quién a la derecha. Pero no estoy seguro de si alguna vez hablamos de ello. Si lo hicimos, fue una o dos veces que lo pensamos. Siendo tan jugadores de individuales y jugando tantos partidos seguidos torneo tras torneo, es realmente difícil jugar dobles a veces. Al menos una vez estaría bien".
En cuanto a otros aspectos consideró que el revés es su golpe más infravalorado y consideró que la cálida bienvenida que le dieron en el país asiático fue "una locura", afirmando que no recordaba "una tan buena". Asimismo aseguró que han tenido tiempo para hacer una buena pretemporada y que llega con "las baterías llenas" al arranque del curso.
"Es un verdadero placer estar aquí por primera vez. Empezar la temporada jugando aquí con Yannick es una gran manera de prepararse para el Abierto de Australia. Tenemos que estar listos para el primer día y venir aquí, quedarse dos o tres días, seguir preparándose... creo que fue una gran idea, una gran oportunidad para seguir creciendo. Una vez que surgió la idea, estaba dispuesto a ello", explicó.
