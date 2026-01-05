El triple, ese peligroso termómetro para el CB Canarias

Una dependencia que empieza a ser peligrosa. Dentro del innegable peso específico que poseen dentro del equipo tanto Marce Huertas como Gio Shermadini, en el CB Canarias se está poniendo de manifiesto, en lo que va de temporada, otro factor a modo de termómetro: el tiro de tres puntos.

Y es que con Huertas acogotado en diferentes encuentros –como sucedió el sábado en Badalona–, la aportación de Shermadini moviéndose en una marcada montaña rusa, así como el delicado estado físico de Fran Guerra, la puntería desde más allá del arco se está convirtiendo en factor clave para la suerte final en los partidos del equipo lagunero.

Casi una norma

Casi como de una norma se tratara, las derrotas del cuadro de Txus Vidorreta vienen acompañadas por flojos –o nefastos– días en el tiro de tres puntos. Lo ocurrido en Badalona, este pasado sábado, es la confirmación a esta regla no escrita: solo ocho aciertos –entre ellos el final de Van Beck que solo sirvió para maquillar un tanto el marcador– sobre un total de 29 intentos.

Abromaitis lanza de tres en Badalona. / ACB Photo

Así, en el total de las cinco derrotas de los de Txus Vidorreta en Liga Endesa el CB Canarias solo ha anotado 41 de los 146 triples que ha intentado, lo que supone un escaso 28,08 por ciento de efectividad. Para poner en valor esta falta de puntería, el peor conjunto de la ACB en esta faceta es el Casademont Zaragoza, que tras 13 partidos se mueve alrededor de un 31%.

Si dentro de la ecuación también se tiene en cuenta el partido de la Supercopa, estos registros incluso bajarían, ya que con los cinco triples convertidos sobre 22 intentos, el global aurinegro en las competiciones nacionales se quedaría en un 27,38% (46/168).

Rachas fatales

Esas bajas prestaciones de los canaristas desde el arco han venido acompañadas, siempre, y dentro de un mismo partido, de momentos o guarismos más que significativos. Así, en el choque de Supercopa, los de Vidorreta no fueron capaces de anotar una sola vez de tres en los últimos 18 minutos y 45 segundos, lapso en el que erraron nueve lanzamientos, incluido el que hubiera sido de la victoria a cargo de Jaime Fernández.

Ya dentro de la Liga Endesa, el tropiezo canarista en Vitoria contra el Baskonia estuvo marcado por un bajón en la segunda parte directamente proporcional a su nulo acierto desde el 6,75. Así, tras el triple de Doornekamp para el 32-45, La Laguna Tenerife firmó un pobre 1/13 para un total de 5/25.

Algo parecido le ocurrió a los de Vidorreta dos semanas después en su visita al Valencia, donde fueron a menos tras el intermedio (42-43) condenados por su falta de puntería después de unos 20 primeros minutos más que notables: 9/16. Así, en los dos últimos cuartos el Canarias se vio lastrado por un 3/19 desde el perímetro. Ya en su duelo liguero frente al Real Madrid, el Canarias no firmó una hoja de servicios del todo desastrosa (11/30), pero sí vio como entre el segundo y el tercer periodos erró otro triples de manera consecutiva.

Toca fondo ante el Granca

Fue en el clásico regional de hace un par de semanas cuando el Canarias tocó fondo en lo que a tiros de tres se refiere. En uno de sus peores días desde el perímetro desde que regresó a la élite, los laguneros acabaron un con 5/27 para el olvido. Un 18,5% de acierto que se explica por dos rachas claves. La primera de ellas les tuvo 17 minutos sin producir desde el arco con 10 errores seguidos, mientras que la segunda les llevó a una sequía de casi 14 minutos con siete fallos en el tiro, entre ellos los tres últimos.

El sábado, en Badalona, el Canarias volvió a tener la mirilla desajustada. Un hándicap todavía más manifiesto en el tramo final del duelo, cuando el conjunto tinerfeño erró siete triples seguidos hasta el acierto final de Van Beck para el definitivo 8/29.

A nivel individual

A nivel individual, esa deficiencia canarista desde el arco en sus derrotas se escenifica en varios de sus jugadores. El principal es Bruno Fitipaldo, que en estos seis tropiezos firma un 3/23. Tampoco sale bien parado Thomas Scrubb y su 2/12, Jaime Fernández con su 4/18, y hasta Marce Huertas debido a su 5/19. Wes Van Beck (7/17) y Rokas Giedriatis (9/23) son los que salen mejor parados en esta serie de derrotas.

Fitipaldo lanza desde el arco en el Olimpic de Badalona / ACB Photo

También parece algo preocupante la hoja de servicios del Canarias, desde el 6,75, en los tramos finales de los partidos. Así, en sus nueve triunfos en ACB el Canarias ha metido 20 de los 54 triples intentados en esos 10 minutos definitivos. Un más que aceptable 37,03% de puntería que cae hasta un alarmante 22,44% (11/49) en sus seis derrotas. En total, un lapso, el de esos 10 minutos, en el que los isleños solo llegan a un 30,1%.

El acierto en las victorias

En el otro lado de la balanza, el de las victorias, la efectividad canarista es totalmente inversa. Y es que en sus nueve partidos ganados La Laguna Tenerife ha convertido 107 canastas desde más allá del 6,75 (lo que supone 11,88 aciertos por encuentro), para lo que ha necesitado solo 233 lanzamientos. Esa proporción se traduce en un 45,92% de efectividad. En Champions, las cuatro victorias de los aurinegros también se van, en total, por encima del 40%, en concreto a un 41,28%. En sus dos derrotas estas cifras bajan a un discreto 33,33%: 18/54.

En total, después de 14 jornadas ligueras, y a pesar de esta manifiesta irregularidad ligada a sus resultados, el CB Canarias se mantiene como el mejor conjunto de la ACB en esta faceta del tiro de tres puntos. En su global, 148 aciertos después de 379 intentos para un 39,05% de efectividad, sacando todavía casi dos puntos porcentuales al Valencia, segundo en este ránking: 37,31%.

A tenor de la manera tan ajustada en la que se están resolviendo los partidos del Canarias, al cuadro de Txus Vidorreta le apremia dar con un poco más de regularidad para terminar de ser aún más solvente desde el arco y disponer, de paso, de un mayor número de armas letales en esos finales comprometidos.