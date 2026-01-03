Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: "Los 11 puntos han sido la diferencia real"

Resignado, Txus Vidorreta admitió que salvo un pasaje concreto del choque, su equipo había sido inferior al Joventut, al que alabó su «mayor energía», a la vez que se mostró un tanto disconforme con la guerra táctica y psicológica en la que el CB Canarias fue superado por la inteligencia de Ricky Rubio. Con todo, para el preparador aurinegro, la diferencia final de 11 puntos es «la real» ayer entre ambos.

Van Beck trata de dejar atrás a ricky Rubio en el partido del Canarias en Badalona. / Agencia LOF

«El partido ya lo ha empezado mejor la Penya, ya que estaba más foco en lo que tenía que hacer. Han sido mejores en los primeros cinco minutos, y aunque luego creo que hemos tenido nuestros mejores momentos, entre el cinco y el 15, llegándonos a colocar con tres puntos de ventaja, ahí seguramente también hemos tenido los cinco peores», expuso el técnico canarista sobre «el parcial de 16-4» recibido por el Canarias para el 42-33 del descanso. «Era una diferencia que ponía en valor la energía con la que el Joventut ha jugado esos últimos cinco minutos; y de la falta de igualar esa energía que nosotros hemos tenido, especialmente en defensa, en esos momentos en los que estábamos sin bonus y podíamos haber apretado mucho más, pero no lo hemos hecho», se lamentó el bilbaíno.

Para Vidorreta, el tercer cuarto del Canarias fue «muy bueno». «Sólo habíamos recortado dos puntos, pero la sensación es que habíamos sido mucho mejores y que podíamos haber recuperado algún punto más, aunque no hemos estado acertados», dijo sobre ese intento de remontada que quedó en nada en el epílogo. «En el último cuarto no hemos sido nunca capaces de enlazar dos acciones positivas, y hemos vivido más de los fallos en los libres del Joventut, para parecer que estábamos vivos, pero la realidad es que la Penya ha ganado por 11 puntos, y creo que esa es la diferencia real que ha habido», argumentó el responsable del banquillo canarista.

La pìcardía de Ricky

Cuestionado por la superioridad de Ricky Rubio sobre sus bases, Vidorreta admitió que la inteligencia del jugador de El Masnou resultó clave. «Él es muy de retarte desde la defensa en el uno contra uno; y ha habido, por ejemplo, dos balones que ha robado, uno a Marce que ha acabado en mate, y otro a Bruno, que son cuatro puntos, que fueron muy importantes porque son sin oposición» comentó el técnico antes de un recado a su plantilla. «Es [clave] nuestra preparación para saber que un jugador como Ricky es desequilibrante desde su defensa, de cómo aprieta la pelota, de cómo usa las manos... Y ahí tenemos dos opciones. Una, prepararnos para eso; y dos, quejarnos de que, bueno, tal vez alguna falta se le podría haber señalado. Pues mis jugadores han tomado la segunda determinación y creo que eso también, unido a la calidad que tienen la Penya y Ricky, ha sido determinante en el partido.

La defensa de los bases

Mientras, el técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, recalcó que su equipo «ha demostrado tener capacidad de ganar a grandes equipos». «Habíamos jugado ante equipos de la zona alta fuera de casa y nos ha costado, pero hemos demostrado que podemos ganarles», ha afirmado el preparador de la Penya, que también habló del carácter defensivo del equipo. «No hay una fórmula para parar a jugadores como Marcelinho o Fitipaldo, que últimamente nos hacían mucho daño, pero esta vez les hemos defendido de manera brillante. Son un equipazo y no esperaba tanto éxito defensivo», concluyó.