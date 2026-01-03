El Celta aprovecha los regalos navideños del Valencia

El Valencia sigue sin ganar a domicilio después de caer 4-1 frente al Celta en Balaídos, donde dominó durante mucho tiempo a un rival al que le bastó con aprovechar sus regalos navideños para lograr un triunfo que lo acerca a la zona europea y que, además, complica el futuro de Carlos Corberán en Mestalla.

El inicio de partido fue trepidante. A los cinco minutos, el central ghanés Joseph Aidoo, la elección de Claudio Giráldez para sustituir al lesionado Carl Starfelt, cometió un infantil penalti sobre el portugués André Almeida que el capitán valencianista, Pepelu, estrelló en el poste. Un alivio para los celestes, que respondieron rápido con un potente disparo de Mingueza que despejó Agirrezabala.

Corberán apostó de inicio por una defensa con tres centrales - Foulquier, Diakhaby, Copete-. Su equipo monopolizó el balón, pero apenas generó ocasiones. Tampoco sufría en defensa.

El Celta, que cerca de la media hora perdió a Williot Swedberg por lesión, apenas pisaba el área valencianista. Pero se encontró con un regalo del francés Dimitri Foulquier, demasiado torpe al golpear a Borja Iglesias en su intento de despejar el balón dentro de su área. Sin Aspas en el campo, el internacional español lanzó el penalti. Agirrezabala acertó su lanzamiento, pero el gallego celebró su sexto tanto en Liga.

Una de las mejores versiones del curso no le bastó al Valencia para puntuar en Balaídos porque el Celta golpeó en cada aproximación.

Corberán movió ficha en el inicio del segundo tiempo -Luis Rioja y Ramazani entraron por Lucas Beltrán y Thierry-, pero los celestes encarrilaron su victoria apenas dos minutos después, después de una jugada coral del equipo de Giráldez, que movió de lado a lado el balón hasta que Borja Iglesias, Mingueza y Pablo Durán entraron en escena para que el primero firmase su primer doblete de 2026.

Giráldez decidió entonces dar descanso a su goleador, que salía de lesión. Y su equipo lo acusó. La entrada de Jones El-Abdellaoui y Hugo Álvarez le obligó a situar a Pablo Durán como delantero centro. Un alivio para los centrales valencianistas, que llevaban todo el partido batallando con Borja Iglesias.

El Valencia siguió empujando y, a falta de 20 minutos, encontró su premio. Pepelu recortó la desventaja. El Celta reclamó mano de Ramazani pero Ricardo De Burgos dio validez al tanto.

Al entrenador gallego le entró el miedo. Retiró del campo a Durán, que había entrado en el primer tiempo, para situar a Jones El-Abdellaoui como referencia ofensiva. Y el marroquí, tras un monumental error de Diakhaby, cerró el triunfo gallego al no fallar en el mano a mano.

El Valencia bajó los brazos y Hugo Álvarez agrandó su herida con el cuarto gol en la jugada en la que Agirrezabala, lesionado, ya no pudo aguantar más sobre el césped.