En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
