Juan Carlos Ferrero revela los motivos de su ruptura con Carlos Alcaraz: "Soy fiel a mis valores"

La ruptura de la relación entre el tenista murciano Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, su entrenador durante los últimos siete años, sigue siendo uno de los focos de la actualidad deportiva. El extenista de Ontinyent asegura que va asimilando poco a poco su nueva situación y que ahora pretende pasar más tiempo en casa y su familia. Ferreno no cierra la puerta a volver con Alcaraz, ve capacitado a Samuel López para preparar al murciano en la nueva temporada.

Sobre los motivos que desencadenaron el divorcio entre Alcaraz y Ferrero, el preparador apela a que es "fiel" a sus "valores" y asegura que el escollo principal fue el contrato de renovación como entrenador del tenista murciano donde había "ciertas cosas" que "no" ha podido "aceptar". Así, en una entrevista al programa Radiogaceta de los deportes de Radio Nacional de España (RNE), Ferrero afirmaba que "estar satisfecho" por defender sus valores pero admitía que "no estoy satisfecho y contento" por la ruptura de la relación deportiva: "no es lo que quería. Cada uno es de una manera y unos piensan de una manera y otros, de otras. Cuando sucede esto, hay que aceptarlo".

Así, el extenista de Ontinyent relataba que "al final no ha habido un acuerdo en cuanto al contrato y se ha acordado no seguir. No hay que hablar mucho más. Es una sorpresa para todos, pero hay que aceptarlo", dijo. "Se me mandó el nuevo contrato y había que revisarlo. Yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se veían en el contrato nuevo, se lo hice saber y al final no se ha llegado a un acuerdo y ya está", añadió.Además, resaltó que no hay "ningún problema con el entorno" del murciano, e insistió en que no ha tenido "ninguna pelea en todo el año ni con él ni con el entorno". "Cada año se renueva el contrato, puede haber algunos cambios. Siempre habíamos estado de acuerdo hasta que ha llegado este año", desveló, sin querer hablar de posibles cláusulas. "Eso es algo privado, pero no, no había muchas. Eso queda entre nosotros. Las cosas en las que no estamos de acuerdo tienen que quedar de forma privada, y por mi parte no van a salir", expuso. Además, recalcó que "cuando las relaciones son muy largas, se va desgastando un poquito la relación".

Ferrero y Alcaraz, en un entrenador / L-EMV

No han vuelto a hablar

Por otra parte, Ferrero confesó que no ha hablado con él desde que cortaron su relación profesional. "De momento no hemos hablado. Creo que él tiene que estar tranquilo y poder entrenar y que pase un poquito el tiempo para que se calmen las cosas. Más adelante, me pondré en contacto con él para hablar y que esté todo bien", afirmó. "Desprende un carisma impresionante y siempre ha sido muy leal a su equipo, siendo muy honesto. Cuando pase esto, seguro que seguiremos hablando y recordando muchas de las cosas que vivimos juntos. Ha pasado un capítulo muy importante, y ya verás cómo seguimos siendo amigos", aventuró. "Por ello también creo que la entrada de un segundo entrenador era importante para refrescar las ideas y trabajar todos en la misma dirección", aseguró sobre la llegada en su momento de Samuel López, al que pide que "que siga siendo igual. Desde que yo tenía 10 años estuvo conmigo, ha sido mi entrenador, he entrenado con él y ahora ha sido parte del mismo equipo y ha trabajado muy bien. A mí me gustaría que siguiera de la misma manera. Al principio, cuesta un poquito aceptar que una de tus personas más cercanas se quede en el equipo, pero hay que asimilarlo. Tomará un poquito de tiempo y a partir de ahí, seguirá todo bien", manifestó.

Y cree que, de momento, López puede entrenar solo a Alcaraz. "Samuel tiene bastante experiencia para estar ahora mismo él solo. Cuando pase un tiempo y lleve muchas semanas seguidas en muchos torneos sin descansar tal vez se considere un entrenador nuevo. Él irá a todos los torneos junto con el resto del equipo y cuando necesite algo de ayuda, supongo que también viajará su hermano", explicó.

No cierra la puerta

En este sentido, no descartó volver a trabajar con Alcaraz. "Yo ya he dicho que no cierro la puerta. Por la relación que he tenido con Carlos, un no rotundo sería algo que no siento dentro de mí. Yo no pienso en eso, pero cerrar la puerta, no la cerraré por la amistad que me une a él y a todo el equipo", subrayó. "La responsabilidad es muy alta cuando las expectativas son tan altas. Con Carlos siempre ha habido esa comparación con Rafa -Nadal- desde bien joven, intentamos que lo llevara lo mejor posible y lo ha llevado muy bien", continuó.

Alcaraz, eufórico, celebra el último US Open junto a Ferrero. / JOHN G. MABANGLO / EFE

También cree que la ruptura no va a afectar al de El Palmar. "No es lo ideal que pase algo así, pero una vez pasa, hay que intentar rehacerse lo antes posible, entrenar lo mejor posible en la pretemporada e ir con muchísimas ganas. A nivel de talento y mentalmente, está más que preparado para poder ganar en Australia y creo que va a ser un objetivo claro. Le deseo lo mejor, que vaya con muchas ganas, con mucha fuerza y que deje atrás lo que ha pasado, que no le pase factura", expresó.

Tampoco cree que Alcaraz vaya a perder su autocrítica. "Yo creo que no se va a perder. La gente que tiene alrededor, por lo que yo conozco, es también de decirle las cosas bastante claras. Con 22 años se pueden cometer ciertos errores por falta de experiencia, y la gente que tiene a su alrededor es bastante clara. Lo conozco bien y él sabe bastante bien lo que es bueno para él y lo que no, y creo que va a llevar el buen camino. Él ama competir, jugar los torneos, pelear por títulos... Tengo claro que de momento no le va a pasar", recalcó.

Su futuro

Sobre su nueva situación, Ferrero reconoció que "cada día que pasa se asimila un poco más. Van pasando los días y a pesar de la triste noticia para todos, uno se va haciendo a la idea. Me están llegando muchísimos mensajes de mucha gente, mucho apoyo y mucho ánimo. La gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho, así que me quedo muy tranquilo", indicó. "Estoy muy contento por todo lo que se ha conseguido, creo que es algo fuera de lo normal", decía para anunciar que descarta volver a entrenar inmediatamente. "Hay que tomarse un poquito de tiempo después de siete años largos para encontrar otra vez la ilusión y la motivación. De momento, creo que voy a estar tiempo en casa y darle tiempo a mi familia", concluyó.