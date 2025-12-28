'Poli' Rincón: "Vinícius no habría durado ni dos semanas en el vestuario de mi Real Madrid"

Hipólito Rincón es un bético nacido en el Rastro de Madrid o un madridista acomodado en Sevilla. 'Poli', internacional en 22 ocasiones, pasó por el Castilla, Díter Zafra, Recreativo de Huelva, Valladolid, Real Madrid y Betis antes de reinventarse como comentarista por la obstinación de Paco González. Un exfutbolista que lleva 30 años en la radio, antes en la SER ahora en la COPE, poniendo a sus comentarios pasión y un toque de humor haciendo carrera en las ondas tras colgar la botas. Hoy, a sus 68 años, "estoy para jugar", bromea, atiende a EL PERIÓDICO en su casa, "en un año difícil para los madridistas".

-'Poli', ¿el fútbol es lo que más le gusta?

-No hay nada que me pueda gustar más. El cine también me entretiene, pero no hay color.

-¿Nunca se planteó ser entrenador?

-Sí, claro. Me lo planteé al colgar las botas e hice el curso de entrenador, pero le voy a confesar algo que creo que nunca he contado. Me había perdido demasiadas Navidades y demasiados momentos de mis hijos en los que no estaba por el fútbol. Y decidí disfrutar de ellos y de mi mujer como no lo había hecho mientras era futbolistas. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. Llevo casado 45 años y no puede ser más feliz. No te voy a engañar, me hubiera gustado probar en los banquillos, pero significaba hacer la maleta y dejar a la familia. Y no quise.

-Al final se ha reciclado en la radio haciendo lo que más le gusta.

-He tenido esa suerte, pero ni siquiera es culpa mía. Paco González me llamó y le dije que no. Pero nos reunimos en Madrid durante hora y media y me gustó tanto cómo me contaba lo que disfrutaba haciendo lo que hace que dije: 'Esto lo tengo que probar yo'. Me puso un contrato delante y le dije que no firmaba nada. Y así llevo 30 años. Paco es un referente en la radio, pero sobre todo para su equipo. Todos creemos en él y vamos a muerte con Paco. Si nos dice que saltemos por una ventana, vamos todos detrás.

-Desde su rol de comentarista, ¿cómo ha visto estos seis meses de Xabi al mando?

-Está siendo un año muy complicado para el Real Madrid. Lo de Xabi no está saliendo como pensábamos. Se apostó por un entrenador intervencionista y las expectativas eran muy altas, pero está siendo muy complicado. No diría que es una decepción, pero han sido meses muy difíciles. No está siendo fácil para los jugadores ni para Xabi ni para el presidente. Si apuestas por un proyecto de tres años, gastas 200 millones en fichajes y luego no crees en ello, hay que finiquitarlo ya y pasar página. El proyecto está herido de muerte.

-¿Cree que el punto de inflexión con Xabi se produjo con el desaire de Vinícius tras el cambio ante el Barça?

-Viene de antes. La actitud de Vinícius no me gusta nada. En mi Real Madrid habría durado dos semanas. Antes no se permitían estas cosas porque los capitanes daban un paso adelante. Era un Madrid en el que había jerarquías, se educaba al jugador en el madridismo y se respetaba el escudo. Don Santiago Bernabéu imponía un reglamento interno que se cumplía a rajatabla. Desde que ocurrió lo del Balón de Oro se le ha dado a Vinícius potestad para hacer lo que le de la gana y no me gusta un pelo. El Real Madrid siempre ha estado por encima de los jugadores y con Vinícius se ha perdido el oremus. De aquí se han ido Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Raúl... y el club siempre ha estado por encima. Estamos hablando de Di Stéfano... Vinícius se ha convertido en un problema y no entiendo el empecinamiento de Florentino por renovarle.

-¿El problema trasciende al entrenador?

-Por supuesto. Xabi no tiene nada que hacer. En este Real Madrid el poder está concentrado en Florentino. Él debía haber respaldado a Xabi. Cuando estás sentado en una mesa de póker y de los 10 que hay no sabes quién es el pardillo, ya sabes que el pardillo eres tú. Y cuando entras en un vestuario y los jugadores huelen la sangre... Por eso digo que los futbolistas saben que Florentino le ha dado el poder a Vinícius y no a Xabi. Pero no es lo único problema...

-Explíquese.

-La plantilla está descompensada. Con Ancelotti ya lo sufrimos. Han salido Benzema, Cristiano, Kroos, Modric, Casemiro... Gente de mucho peso y calidad. Y ahora encima no hay un líder en el equipo. Mbappé es otro tipo de jugador, un futbolista estratosférico, pero no tiene la experiencia todavía ni el carisma para ejercer de líder en un vestuario tan complicado. El Madrid de hoy en día es Courtois y Mbappé.

Rincón posa con el cartel del España-Malta, en el que marcó cuatro goles / COPE

-¿Y Bellingham?

-Corre sin ton ni son. No sabemos cuál es su posición y eso es problema de Xabi. Le tiene que dar un sitio y hacer brillar sus condiciones de todocampista. No es volante creador ni es un delantero, pero urge que el entrenador le devuelva el sitio y la confianza.

-¿El Barcelona qué le parece?

-Me da mucha envidia el Barcelona de Flick, porque ha demostrado que se puede apostar por la cantera. Hemos visto a un Barça con ocho canteranos ganando títulos. Raphinha muestra personalidad, Lamine, ¡qué te voy a decir!, Pedro y De Jong manejan el juego, Ferran, Eric García y Fermín rinden al doscientos por cien... Tienen una idea de juego, saben a qué juegan. Son un equipo y eso es culpa de Flick. Justo lo que echamos de menos en el Madrid.

-¿Ficharía a Flick para el Real Madrid?

-Fíjese que creo que lo primero que haría Flick en el Madrid sería poner a Huijsen de mediocentro. Está teniendo dudas como central porque no tiene ayuda atrás, pero sabe jugar al fútbol, lee lo que tiene delante y sería un mediocentro extraordinario que además ayudaría a corregir. Supera líneas, tiene pase corto, largo, es ambidextro...

-¿Cómo ve a su Betis?

-El Betis está mirando a la Champions, pero sin prisa. Tenemos un entrenador magnífico como Pellegrini que ha dado una estabilidad y ha implantado una idea de juego atractivo que nos va como anillo al dedo. Lo vamos a echar de menos cuando se vaya. A Pellegrini nadie de arriba le dice lo que tiene que hacer y en el vestuario se le escucha y se le respeta. Un entrenador de bandera.

-Habla usted muy bien de Manolo González.

-¡Me entusiasma! El Espanyol tiene un pedazo de entrenador. Tiene una plantilla que conoce a la perfección y a la que le está sacando petróleo. Es increíble que viniendo de donde viene el Espanyol le saque ese rendimiento y encima les haga jugar así al fútbol. Me encantaría que tuviese una oportunidad en un grande porque me parece un entrenador estratosférico.

-Por seguir con entrenadores, Luis de la Fuente...

-Ser seleccionador es otra cosa. Conoce a los futbolistas, ha sido jugador y los maneja con mucho tacto. Cogió a España sin que nadie creyese en él, nos hizo campeones de la Eurocopa y nos va a hacer campeones del mundo. Ha sido valiente para apostar por esta selección de autor. Porque los jugadores estaban, pero había que ponerlos. Y mire cómo los tiene. Lamine, Nico, un Rodri que ha sido Balón de Oro, Oyarzabal no parece el de la Real, Merino, lo de Fabián...

-Su optimismo con la selección es legendario...

-Soy muy optimista para el Mundial y creo que ser optimista no es malo si hay jugadores y nosotros los tenemos. Otras veces hemos inflado el globo sin tenerlos, pero a esta España le sobra fútbol y le sobran jugadores. Nadie juega como nosotros al fútbol y es muy difícil ganar a España. Y nadie tiene a un seleccionador como De la Fuente.

-Gracias y felices fiestas, 'Poli'.

-Igualmente, gracias a vosotros y salud para todos.