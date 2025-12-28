Kyrgios se lleva la Batalla de los Sexos ante una gran Sabalenka

La Batalla de los Sexos de Dubai concluyó este domingo con el triunfo de Nick Kyrgios ante Aryna Sabalenka por un doble 6-3. La exhibición no tuvo demasiada historia en el terreno deportivo. La número uno del mundo plantó cara, pero acabó cayendo ante el australiano, el actual 671 del ranking masculino, que protagonizó más de una excentricidad de la suyas. Aunque se le vio a medio gas en los golpeos, el finalista de Wimbledon de 2022 también dio síntomas de cierto agotamiento. No juega un partido oficial desde marzo.

El pulso se disputó con reglas modificadas para equilibrar las fuerzas. La primera fue otorgar un solo saque a ambos contendientes, una medida adoptada para reducir la superioridad del australiano al servicio. Le costó más adaptarse a esta norma a Sabalenka, que cometió más errores. Si hubiese tenido dos saques Aryna, el duelo habría sido más interesante. La segunda modificación se dio en la reducción de un 9% del lado de la pista de la bielorrusa (aproximadamente un metro menos), lo que obligó a arriesgar menos al australiano.

Kyrgios sirve en el partido de este domingo contra Sabalenka en Dubai. / Amr Alfiky / AP

'La Macarena' y Las Ketchup

La cita en el Coca Cola Arena tuvo una puesta en escena apoteósica, sobre todo por parte de Sabalenka, que irrumpió en la pista con una especie de gabardina y la música de fondo de 'Eye of the Tiger', la famosa canción de 'Rocky III'. Unos 17.000 espectadores abarrotando la instalación, entre ellos exjugadores como Kaká y el Fenómeno Ronaldo.

El momento clave de la primera manga tuvo lugar con 3-3 y 40-15 para Sabalenka, que falló dos saques consecutivos y se acabó hundiendo con un festival de dejadas del talentoso Kyrgios. Se recuperó la número uno en el segundo set y se puso 3-1 arriba, pero el australiano remontó de nuevo. En el show no faltó 'La Macarena', con baile estelar incluido de la bielorrusa, y el Aserejé de Las Ketchup.

BJK, la única victoriosa

La derrota de Sabalenka mantiene a Billie Jean King como la única mujer victoriosa en las cuatro Batallas de los Sexos de la historia. BJK se impuso a Bobby Riggs en Houston ante más de 30.000 personas en un pulso seguido por 90 millones de telespectadores.

La gran líder del movimiento feminista del tenis tenía entonces 29 años y tumbó al estadounidense, de 55, que había derrotado cuatro meses antes a Margareth Court (24 Grand Slams).