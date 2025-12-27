Fallecen los exjugadores del Athletic Juanan López y Rafa Viteri

Los exjugadores del Athletic Club Juanan López, portero, y Rafa Viteri, delantero, fallecieron este viernes y este sábado en Tenerife y Logroño a las edades de 91 y 73 años de edad, respectivamente, según informó el club bilbaíno.

Juanan López fue portero suplente del Athletic en la final de Copa de los 'Once Aldeanos' conquistada por el equipo rojiblanco frente al Real Madrid en 1958; y Viteri un delantero goleador de los años 70 del siglo pasado.

López, suplente de Carmelo Cedrún en el histórico partido del Santiago Bernabéu, jugó cinco temporadas en el Athletic (1957-1962) en las que disputó once partidos y posteriormente militó en el Espanyol (1962-1964), con el que logró el ascenso a Primera, y Recreativo de Huelva (1964-1967).

"Se asentó a vivir en Tenerife, donde ejerció de embajador rojiblanco durante casi seis décadas como bien comprobamos en nuestra última visita del primer equipo a la isla, en Copa", destaca el Athletic del meta de Irun recordando el encuentro disputado en enero de 2020.

Viteri, por su parte, fue un delantero formado en Lezama que, tras proclamarse campeón de Copa contra el CD Castellón en 1973, hizo una gran carrera en Burgos.

El bilbaíno ganó también la Copa con el equipo juvenil en 1970 y marcó más de una treintena de goles con el filial antes de subir al primer equipo.

Viteri sólo militó una campaña en el primer equipo, pero, subraya el Athletic, "dejó su impronta anotando en su debut en Valencia y un doblete en su estreno en San Mamés ante el Real Oviedo". "Todavía marcaría otro gol más en la visita al Atlético de Madrid, buenos números para 14 partidos", añade.

El delantero bilbaíno fue traspasado al Burgos y allí hizo "una carrera de leyenda, anotando 33 goles en las siete temporadas en las que jugó en El Plantío, coincidiendo sobre el campo con el inolvidable (Juan Gómez) Juanito, que luego ficharía por el Real Madrid".

Los jugadores del Athletic lucirán brazalete negro en memoria de ambos en el partido de Liga frente a Osasuna que se jugará el 3 de enero en El Sadar (16.15 horas).