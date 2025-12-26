Bádminton
Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”
“Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado”, indicó en un mensaje en internet
EFE
La jugadora de bádminton onubense Carolina Marín anunció que deja temporalmente las redes sociales para darse un tiempo de reflexión y para tomar decisiones.
“No estoy en mi mejor momento, quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas”, indicó en un mensaje en internet.
“Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado”, por lo que “va siendo hora de pensar en una misma, para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales”, señaló.
Marín expuso que pasa por un momento delicado y necesita cuidarse. “Gracias a todos por el apoyo constante que me habéis mandado y por la empatía. Creo que es importante mostrar a veces un poquito la parte que queremos esconder. La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones”, explicó.
“Quiero dar las gracias a todos por entenderme y apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año”, concluyó la onubense, que ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo.
- Santa Cruz da cinco días al Mercado para explicar la presencia de heces
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Mueren dos personas en el incendio de una casa en Tenerife
- La Aemet avisa de inestabilidad en Tenerife: lluvias, viento fuerte y bajada de temperaturas
- La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal
- Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Palencia
- El Médano se consolida como uno de los mejores lugares para vivir en Tenerife, lejos de las grandes ciudades
- Esta es la churrería de Tenerife a la que tienes que ir sí o sí: siempre hay cola