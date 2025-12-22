Rafinha anuncia su retirada

Rafinha Alcántara comunicó una de las decisiones más difíciles de su vida. El centrocampista brasileño anunció este lunes a través de sus redes sociales que se retira del fútbol profesional. Sin equipo desde el verano de 2024, el canterano del FC Barcelona se ha inclinado poner punto final a su carrera a tan solo 32 años.

Tras formarse en la cantera del Barça y formar parte del equipo que conquistó un histórico triplete bajo la dirección de Luis Enrique, Rafinha también defendió las camisetas del Celta de Vigo y la Real Sociedad en LaLiga. Además, probó fortuna en otros clubes de élite europea como el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. En los últimos años de su carrera, abandonó el fútbol europeo para jugar en la liga de Qatar.

Fue el propio Rafinha quien confirmó esta decisión con un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales: Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer público algo importante para mí. He tomado la decisión de retirarme. Hace algo más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir. Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre".

Rafinha Alcantara, durante su etapa en el Barça / FC BARCELONA / Archivo

Rafinha, que a lo largo de su carrera tuvo que soportar las continuas comparaciones con su hermano Thiago, contó con Luis Enrique como su gran valedor. El técnico asturiano lo dirigió en el filial azulgrana, solicitó su cesión cuando estaba al frente del Celta de Vigo y, más tarde, lo convirtió en una pieza importante del triplete logrado por el Barça en la temporada 2014-15. Sin ser titular indiscutible, Rafinha tuvo un papel relevante, sumando 1.687 minutos repartidos en 36 partidos.

Pese a su objetivo de triunfar en el Camp Nou y, tras varias cesiones de por medio, el centrocampista brasileño abandonó definitivamente el FC Barcelona en 2020 para incorporarse al Paris Saint-Germain. Rafinha se marchó del club culé con noventa partidos disputados a sus espaldas y unos registros de doce goles y ocho asistencias.

El centrocampista brasileño Rafinha Alcántara. / Salvador Sas / EFE

Todavía pudo haber sido mejor su carrera, pero las lesiones lo castigaron durante su trayectoria como futbolista. Rafinha sufrió más de 20 lesiones a lo largo de su etapa profesional, que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego cerca de 900 días. Sin ir más lejos, entre 2017 y 2019 estuvo de baja casi 500 días debido a una rotura del ligamento cruzado y a una lesión en el menisco.