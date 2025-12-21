El Elche destroza al Rayo antes de Navidad

El Elche dio un nuevo paso hacia la permanencia tras superar con claridad al Rayo Vallecano en un encuentro en el que el equipo ilicitano supo explotar a la perfección, sobre todo en la segunda parte, las debilidades defensivas del conjunto madrileño, que pagó cara su resaca europea.

Tras un primer tiempo igualado, en el que el Elche se adelantó en el marcador por medio de Héctor Fort en los primeros minutos, el conjunto ilicitano, que sigue invicto como local, fue muy superior a su rival en la segunda parte, en la que supo encontrar los espacios en la defensa rival para golpear al contragolpe.

Elche y Rayo Vallecano no especularon y buscaron la portería rival con verticalidad. Un error en la salida de balón de Iñaki Peña provocó la primera ocasión, pero el portero rectificó a tiempo y evitó el gol de Camello. La respuesta del Elche no se hizo esperar y Héctor Fort, en el minuto 6, abrió el marcador con una gran acción individual culminada con un fuerte disparo a la red. El jugador catalán apenas pudo celebrar el tanto, ya que cuando iba a iniciar la celebración resbaló y en su caída sufrió una lesión en el brazo, por lo que tuvo que ser sustituido.

El Rayo reaccionó al golpe y dispuso de una buena ocasión tras un disparo de Camello que salvó Peña. Ambos equipos, muy agresivos en la presión sin balón, entraron en un cuerpo a cuerpo con llegadas continuas al área rival, aprovechando los espacios a la espalda de sus respectivas defensas.

En pleno tiroteo ofensivo, Bigas salvó al Elche con un despeje providencial, mientras que en la otra área los balones largos a Álvaro Rodríguez causaron estragos en la zaga madrileña.

El Rayo acabó mejor la primera parte, en la que acumuló varias llegadas peligrosas. Óscar Valentín tuvo dos opciones claras de gol, mientras que Fran Pérez, relevo del lesionado Balliu, también amenazó con un disparo que salió rozando el ángulo. El Elche también tuvo su opción de ampliar la cuenta en los últimos minutos del primer tiempo, poco después de un nuevo aviso de Camello, pero Batalla tapó el disparo a quemarropa del atacante ilicitano.

Ivan Balliu, con el balón ante el delantero del Elche, Germán Valera. / Pablo Miranzo / EFE

El descanso no cambió la dinámica del partido, aunque ahora fue el equipo ilicitano el que llevó la iniciativa del juego. El Elche volvió a amenazar tras una acción personal de Álvaro Rodríguez que culminó Mir con un disparo desviado.

El conjunto ilicitano, profundo por las bandas, volvió a rozar el segundo tras un centro de Valera que Álvaro Rodríguez, con Batalla vencido, envió por encima del larguero. En pleno dominio local, Rafa Mir, de nuevo, perdonó el segundo en un mano a mano con Batalla, que salvó el portero argentino con el pie.

El Rayo, incómodo ante la presión local, adelantó líneas y comenzó a dejar cada vez más espacios, circunstancia que el Elche acabó por penalizar. El conjunto ilicitano dobló su ventaja tras una ruptura al espacio de Bigas, que, tras sortear a Batalla, regaló el balón a Álvaro Rodríguez para que el hispanouruguayo marcara a placer.

Sin tiempo para reaccionar, el Rayo, completamente desarticulado, encajó el tercero. El Elche, desatado, volvió a encontrar la espalda de su rival por los costados. Álvaro Núñez rompió al espacio para plantarse en el área y asistir a Álvaro Rodríguez, quien, al primer toque, cedió el balón a Valera para que el extremo, a puerta vacía, ampliara la ventaja ilicitana.

Iñigo López intentó reanimar a su equipo con un triple cambio, aunque solo le alcanzó para cerrar la hemorragia defensiva y generar varias acciones peligrosas sobre el área de Iñaki Peña. El Elche fue mucho más contundente y ya en el ocaso del partido el portugués Martim Neto cerró la goleada con un potente disparo que superó a Batalla.

Ficha técnica

4 - Elche: Iñaki Peña; John Chetauya, Affengruber, Bigas (Pétrot, min. 79); Héctor Fort (Neto, min. 12), Álvaro Núñez, Aguado (Josan, min. 79), Febas, Valera; Álvaro Rodríguez (Yago de Santiago, min. 79) y Rafa Mir (Adam, min. 89).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu (Fran Pérez, min. 33), Lejeune, Mendy (Jozhua, min. 75), Pep Chavarría; Unai López (Luis Felipe, min. 75), Óscar Valentín (Pedro Díaz, min. 60), ‘Pacha’ Espino (Gumbau, min. 75); Isi, Álvaro y Camello.

Goles: 1-0, min. 6: Héctor Fort. 2-0, min. 67: Álvaro Rodríguez. 3-0, min. 69: Germán Valera. 4-0, min. 90: Martim Neto.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Febas y Josan por el Elche y a Mendy, Unai López y Lejeune por el Rayo Vallecano.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 23.765 espectadores.