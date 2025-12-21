El Betis humilla a un Getafe ausente

Un doblete de Aitor Ruibal más los dos goles adicionales de Fornals y Cucho Hernández han certificado este domingo la goleada (4-0) del Betis sobre el Getafe, irreconocible en La Cartuja por su blandura defensiva y su escaso mordiente en ataque, que lo llevó incluso a fallar un penalti.

El Betis dominó los primeros minutos, cuando acumuló dos ocasiones antes de ponerse en ventaja al cuarto de hora: un tiro de Fornals tras robo de Antony que desvió David Soria a córner (min. 6) y un centro de Ortiz que apenas rozó con la cabeza Cucho Hernández dentro del área pequeña (min. 13).

Aunque los hombres de Bordalás trataban de defender lejos de su portería, era el Betis el que dominaba el comienzo del encuentro y el primer gol, un cabezazo espléndido de Ruibal a centro de Antony, certificaba el mejor arranque local y bendecía la alineación del polivalente futbolista catalán como extremo izquierdo.

La primera mitad transcurrió, desde ese momento, sin demasiados acercamientos a las áreas, ya que el Betis quiso llegar al descanso sin exponerse a un contragolpe del Getafe que, por su parte, parecía conforme con la derrota mínima a la espera de reaccionar en el segundo periodo.

Los jugadores del Getafe se lamentan tras la derrota en Sevilla. / EFE

El Betis no dejó margen para el suspense al regreso del vestuario, pues liquidó el encuentro con dos goles en tres minutos, en sendos contraataques fulgurantes: Antony galopó hasta el área, tiró al palo y Ruibal anotó el rebote para el 2-0 (min. 49) y Cucho Hernández lanzó en profundidad a Fornals que ajustó el tercero con un disparo raso (min. 52).

Borja Mayoral creyó haber acortado distancias a la salida de un córner, cuando remachó una peinada de Nyom, pero se encontraba en fuera de juego y enseguida llegó el cuarto gol bético, anotado por Cucho Hernández al recoger el balón en el área pequeña después de que Marc Roca pifiase su remate franco.

La última media hora apenas iba a servir para el engorde estadístico y así pudo incrementar Mayoral su cifra goleadora al ejecutar (min. 88) un extraño penalti pitado por el VAR por falta de Lo Celso sobre Djené, pero el derechazo del ariete madrileño se marchó fuera.

Ficha técnica

4 - Real Betis: Valles; Ortiz (Bellerín, min. 86), Bartra, Natan (Valentín Gómez, min. 67), Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Ruibal (Riquelme, min. 75), Fornals (Chimy Ávila, min. 86), Antony (Lo Celso, min. 67); y Cucho Hernández.

0 - Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía (Juanmi, 67), Duarte, Djené, Iglesias, Nyom (Diego Rico, min. 58); Milla, Arambarri, Mario Martín (Muñoz, min. 58); Liso (Sancris, min. 58) y Mayoral.

Goles: 1-0, min. 16: Ruibal. 2-0, min. 49: Ruibal. 3-0, min. 52: Fornals. 4-0, min. 60: Cucho Hernández.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité de La Rioja). Amonestó al visitante Nyom (min. 22).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 54.365 espectadores.