El secreto que une al Bernabéu y al Camp Nou: "La seguridad y el aislamiento son decisivos"

El nuevo 'clásico' del fútbol español se juega a través de sus estadios. Tanto el Barça como el Real Madrid han activado una rivalidad entre el nuevo Spotify Camp Nou y el remodelado Bernabéu que plasma la propia visión de negocio de los dos clubes. Sin embargo, a pesar de las diferencias arquitectónicas, de emplazamiento o de prestaciones, hay un nexo común entre los dos escenarios en los que se juegan algunos de los partidos con mayor relevancia del mundo.

Antibalas o contra el fuego

Esa unión entre el Camp Nou y el Bernabéu, separados físicamente por carretera en algo más de 600 kilómetros, desaparece cuando se mira a un elemento fundamental en ambos como son las puertas de acceso y los túneles de vestuarios. El denominador común ahí es Jansen Iberia, una compañía especializada en carpintería metálica con más de un siglo de historia. En su mix de negocio, los complejos deportivos han ido ganando en importancia.

Además de los dos grandes recintos comentados, el Fernando Buesa Arena o el Palacio de Deportes de Oviedo han incorporado sistemas de esta firma, con el objetivo de mejorar varios aspectos críticos como son el aislamiento acústico, la seguridad o la climatización, en el caso de los espacios cerrados. "Nuestros perfiles de acero incorporan rotura de puente térmico. Así, en las zonas donde el cerramiento está expuesto al exterior utilizamos un polímero con fibra de vidrio para que el frío no pase y en verano el comportamiento térmico siga siendo excelente", cuenta a SPORT Jorge García, CEO de Jansen Iberia.

Jorge García, CEO de Jansen Iberia. / JANSEN IBERIA

Detrás de esta descripción técnica, imprescindible para entender la importancia de los materiales de un estadio, está la utilidad de los mismos. Por ejemplo, a nivel acústico, un factor que ha sido crítico en el Bernabéu, obligando a la cancelación de los conciertos, situación que el club va camino de solventar con un refuerzo en el aislamiento. Para ello, entre otros actores, trabaja con Janssen Iberia.

"En el Bernabéu nuestra actuación ha sido muy amplia: todas las puertas de acceso al estadio —unas 300—, los tornos de entrada, a las salas de informática, a la zona de seguridad, además de cerramientos resistentes al fuego o antibalas", comenta el ejecutivo. También han instalado muros cortina de seguridad o en la zona de restauración y que da al Sky Bar. "Con la constructora y el club analizamos qué zonas podían resultar más conflictivas por la propagación del ruido", añade.

Armazón del techo retráctil del Bernabéu, que ha sido reforzado para mejorar la acústica del mismo. / JANSEN IBERIA

Las modificaciones que se han aplicado en la acústica del Bernabéu ya son evidentes en los días de partido, de ahí que facilitarán la adaptación a la normativa de ruidos, cuyo incumplimiento fue denunciado por los vecinos de Chamartín, donde se encuentra el estadio. "En acústica, la densidad del material es determinante: cuanto más denso, mejor se comporta. En recintos deportivos, donde el control del ruido es crucial, nuestro material es especialmente eficaz", explica el CEO de Janssen Iberia.

A la acústica y el aislamiento suma otro elemento crítico como es la seguridad. "La resistencia a la intrusión o comportamiento ante el fuego son fundamentales. Disponemos de carpinterías convencionales con variaciones específicas que garantizan resistencia al fuego de 30 a 120 minutos, según la ubicación y el tipo de edificio", añade el máximo responsable de la filial española, un amante del fútbol que se confiesa como aficionado del Real Madrid. "La satisfacción con todos los equipos es similar, aunque evidentemente trabajar en el club de tu vida es un plus", agrega.

En un lugar simbólico del Camp Nou

"En el nuevo Camp Nou hemos intervenido en zonas críticas como la salida de vestuarios y el acceso al campo, utilizando nuestro sistema Janisol con rotura de puente térmico. Estamos presentes en un momento simbólico como es la salida de los jugadores al terreno de juego", explican desde una compañía que está presente en las zonas nobles de edificios tan emblemáticos como el Museo del Prado o el Museo Thyssen.

En el caso del Bernabéu, el proceso ha sido más complejo, debido a los procesos judiciales que se han abierto, debido a las denuncias por ruido. Con todo, la propiedad ha contratado a empresas de ingeniería acústica para realizar informes y practicar actuaciones que determinen el nivel de aislamiento necesario. "En el estadio del Real Madrid, el impacto es importante, a diferencia de lo que ocurre en otros campos, donde no es tan determinante, salvo en días de partido. Al introducir nuevos usos el impacto aumenta", relata el CEO de Jansen Iberia, quien considera que todo lo que se puede atenuar es positivo.

Este trabajo coordinado entre todas las partes concluye en puertas con una duración que va hasta el millón de ciclos. Es decir, uno de los elementos de esta compañía puede durar más de un siglo y, por tanto, acompañar a las instalaciones durante toda una vida. "La sostenibilidad está cobrando cada vez más peso. Existen entidades que certifican la durabilidad de cada producto, y en nuestro caso oscila entre 75 y 100 años. Frente a la vida útil de una carpintería convencional, aproximadamente 30 años", incide García.

A Jansen se le ha conocido tradicionalmente como el "Ferrari de las carpinterías”, un mensaje que, para el CEO de la compañía en España, "suena muy bien, pero también puede parecer elitista, por eso yo prefiero decir que somos más bien un Audi o un BMW. Con prestigio y fiabilidad, pero accesible para gran parte del mercado. Lo importante es que el usuario final valore las prestaciones", defiende Jorge García, quien enumera, además de los estadios citados otros como la nueva Romareda o el Coliseum de Getafe en los que están trabajando.

La implicación de la compañía en el deporte va más allá. Jansen es el principal patrocinador del Baloncesto Torrelodones, donde participan niños de cuatro años hasta categoría sénior. "Tenemos una treintena de equipos con la que cumplimos una doble función: ayudar al deporte base y, al mismo tiempo, dar a conocer el producto al consumidor final. Nuestro negocio es B2B (empresas), pero en los últimos años hemos trabajado mucho la parte B2C (particulares). Hace diez años no estábamos presentes en las viviendas de particulares", concluye Jorge García. Por lo que un aficionado, si así lo desea, puede unirse 'puerta a puerta' con el club de su vida.