El Real Madrid gana con sufrimiento en Lleida

El Real Madrid logró este sábado un trabajado triunfo a domicilio ante el Hiopos Lleida en un encuentro muy igualado que no se decidió hasta los instantes finales (81-88).

El conjunto blanco fue superior en el primer período, pero los ilerdenses lograron igualar el marcador en los dos siguientes. En el último, la experiencia y la calidad de los de Sergio Scariolo decantaron la balanza hacia el bando visitante, mientras que el Lleida echó en falta el liderazgo de James Batemon, que causó baja por un proceso vírico.

Como ya sucedió en la temporada anterior, Mario Hezonja se exhibió en el Barris Nord, con 22 puntos y 25 de valoración en su casillero. Por su parte, György Golomán fue el mejor del cuadro burdeos. El pívot húngaro anotó 15 puntos, capturó 8 rebotes y sumó 19 dígitos de valoración.

Tras la canasta inicial de Kristers Zoriks para el Hiopos Lleida, los visitantes anotaron diez puntos consecutivos que establecieron la primera renta del encuentro (2-10, min 3). Los ilerdenses reaccionaron, y mejoraron sus porcentajes de tiro y la intensidad defensiva. Mikel Sanz llegó a recortar la desventaja a cuatro puntos (17-21, min 8).

Sin embargo, el Real Madrid estaba mucho más acertado que los locales, y un arreón final de los blancos en los últimos compases del primer cuarto volvió a ampliar la diferencia (19-28, min 10).

Edy Tavares entra a canasta ante los jugadores de Hiopos Lleida. / Álex López / EFE

En el comienzo del segundo período, el ambiente se caldeó por las numerosas protestas, especialmente por parte de los locales, hacia los colegiados, que señalaron falta técnica a Gerard Encuentra.

En el terreno deportivo, el encuentro entró en una fase de intercambio de canastas entre ambos conjuntos (25-33, min 23). No obstante, el Lleida estaba más metido en el choque, tanto en ataque como en defensa, y doce puntos seguidos de los ilerdenses culminaron una remontada que enloqueció al Barris Nord (37-36, min 28).

Antes del descanso, los visitantes volvieron a dar la vuelta al electrónico en un nuevo arreón final, y un mate de Alex Len situó el 43-46 con el que los jugadores se fueron a vestuarios. El Lleida salió con una marcha más en la reanudación, y un parcial 9-0 devolvió la iniciativa al conjunto burdeos por delante y obligó a Sergio Scariolo a pedir tiempo muerto (55-50, min 23).

Como ya sucedió en los dos cuartos anteriores, el Madrid se creció en los últimos minutos y, a pesar de la solidez de los locales, logró ponerse por delante (65-66). Dos tiros libres de Kristers Zoriks en la última jugada del período devolvieron la iniciativa a los ilerdenses y dejaron todo abierto para el último asalto (67-66, min 30).

Melvin Ejim lanza a canasta. / Álex López / EFE

Tras un nuevo intercambio de canastas, los blancos dieron un paso adelante, y culminaron un parcial 0-9 que situó una renta de ocho puntos que les dio un soplo de aire fresco (73-82, min 36). Sin embargo, el Lleida no había dicho su última palabra, y cinco puntos consecutivos volvieron a apretar el partido y anunciaban un final que iba a ser emocionante (78-82, min 38).

Cuando más quemaba la pelota, los ilerdenses encadenaron tres pérdidas que agotaron las posibilidades de materializar la remontada. Un tiro libre de Caleb Agada situó el 81-88 final.

Ficha técnica

81 - Hiopos Lleida (19+24+24+14): Ejim (6), Agada (12), Zoriks (8), Golomán (15), Jiménez (4) - cinco inicial - Walden (10), Paulí (5), Diagne (4), Sanz (10), Shurna (7) y Krutwig (-).

88 - Real Madrid (28+18+20+22): Campazzo (11), Hezonja (22), Deck (5), Tavares (4), Feliz (9) - cinco inicial - Okeke (-), Procida (14), Maledon (13), Garuba (-), Llull (8) y Len (2).

Árbitros: Sergio Manuel, Juan de Dios Oyón, Vicente Martínez.

Incidencias: partido de la undécima jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.629 espectadores.