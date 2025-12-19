Xabi: "Estamos todos unidos, desde el presidente a los jugadores, para hacerlo lo mejor posible”

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció en la rueda de prensa previa al partido que medirá este sábado a los blancos con el Sevilla. Será el último de 2025 para el Madrid y podría serlo también para el tolosarra en el banquillo del conjunto blanco. Preguntado por ello, el vasco fue claro: "Yo estoy bien, espero que vosotros también. Nos vemos mucho las caras... Con ganas y energía, queremos acabar bien este bloque para irnos tranquilos al parón. Con fortaleza y firmeza, con la fuerza del equipo”.

El futuro inmediato

Alonso volvió a analizar la situación del equipo y las malas sensaciones que da el equipo en los últimos partidos: "El club siempre aspira a todo, el objetivo sabemos cuál es. Sabemos cómo queremos construirlo. Estamos todos unidos, desde el presidente al jugador, para hacerlo lo mejor posible. Es incuestionable”. Sobre la nota que se pone, Xabi advirtió que "no me corresponde a mí. Y las notas, a final de temporada”. El técnico comentó que las ruedas de prensa, “son parte del trabajo, no vengo aquí a sufrir. Son cosas que ha pasado siempre. En este trabajo hay momentos de todo tipo. No es un problema, en absoluto”. El donostiarra insistió en que en su relación con el club "desde el inicio hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos”.

Sobre el encuentro con el Sevilla, declaró que “es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute”.

Rodrygo y Vinícius

Sobre la posibilidad de alinear muchos delanteros, como en Talavera, apuntó que "en algún momento lo hemos hecho. Endrick jugó bien, liberó espacios a Kylian. Podemos preparar partidos ante defensas hundidas, debemos acumular gente en el área. Podemos hacer rupturas cortas para sacar espacio a Vini, a Jude, a Kylian... Hay que combinar las calidades individuales que tenemos”. Xabi elogió de nuevo a Rodrygo: "Ha sido muy buena noticia lo que nos ha aportado. El equilibrio con balón y sin balón que nos da. Tiene muy buen pie. Se asocia bien entre líneas y en espacios reducidos. Tenemos que llegar a él. Queremos ser más constantes, por la derecha o por donde puede jugar, por los tres carriles. Estoy muy contento por él, está muy bien”.

Y concluyó evitando comentar las risas de Vinícius en el banquillo en Talavera: "No he visto las imágenes, conseguimos pasar la eliminatoria y ya pensamos en el Sevilla. Acabó bien y ya está”.