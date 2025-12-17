Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz no seguirá siendo entrenado por Juan Carlos Ferrero. El número 1 del mundo, según ha podido saber esta Redacción y ha confirmado el jugador a través de sus redes sociales, ha roto la vinculación con el alicantino, que se prolongaba desde 2018. El tenista va a cambiar de técnico, aunque aún no se conoce quién se pondrá al frente de su equipo técnico.

La vinculación entre Alcaraz y Ferrero comenzó en 2018. La mediación de su representante, Albert Molina, provocó la unión cuando el murciano aún estaba en edad cadete. El extenista de Villena había dirigido los destinos del alemán Alexander Zverev, con quien había cortado la relación unos meses antes de vincularse a un Alcaraz que por entonces era un joven con mucha proyección.

Desde entonces, la evolución del tenista de El Palmar ha sido constante hasta alcanzar el número 1 del mundo y conquistar seis, el último de ellos el US Open del pasado mes de septiembre, un título que le catapultó de nuevo a la cima del ranking de la ATP.

De momento se desconocen las causas por las que Alcaraz no seguirá a las órdenes de Ferrero.

El comunicado

A través de sus redes sociales, el jugador ha lanzado el siguiente comunicado, confirmando la noticia avanzada por este diario:

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.

Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo.

Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar.

Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos.

Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando.

Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

Gracias por todo, Juanki! ❤️".