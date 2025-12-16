España y Argentina jugarán la Finalissima el 27 de marzo en Qatar

España y Argentina disputarán finalmente la Finalissima, el torneo que medirá al vigente campeón de América, Argentina, y al vigente campeón de Europa, España. El partido se celebrará finalmente el 27 de marzo en la localidad de Doha. Pese a las últimas noticias que llegaban desde tierras sudamericanas descartando la disputa de la misma, finalmente habrá partido.

En un primer momento todas las partes implicadas estaban de acuerdo. Tanto la Real Federación Española de Fútbol, como la UEFA y la CONMEBOL habían dando luz verde a este torneo que se asomaba como novedad en el calendario. Todos menos la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina) que retrasó la oficialidad por la controversia que existe dentro de la misma debido a una investigación judicial y una división que se había producido entre el cuerpo técnico de la selección, que lidera el ex jugador del Deportivo y del Mallorca, Lionel Scaloni, y la dirigencia de la AFA, con 'Chiqui' Tapia la mando. Estos problemas frenaron todo porque no había consenso y había surgido problemas legales que impidieron que se llegase a un acuerdo.

Las dos candidatas a ganar el Mundial

El anuncio es inminente porque las autoridades qataríes quieren aprovechar que el 18 de diciembre es el día nacional del país para anunciar el Argentina-España, que se disputará en el estadio Lusail, el mismo estadio que acogió la final del Mundial que ganó la albiceleste con Leo Messi. En un primer momento, Scaloni era esquivo a medirse a España, su gran rival en la defensa por el título durante el próximo Mundial del verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Pero finalmente se ha llegado al acuerdo y todas las partes han dado el sí a que se juegue un partido que muchos ven como un preámbulo de la posible final de la Copa del mundo del próximo verano. Si España y Argentina quedan líderes de sus grupos, no se cruzarán hasta la final en Nueva Jersey. Si alguno no pasa como líder, se cruzarían en la fase de dieciseisavos de final.

La España de Luis de la Fuente aprovechará este viaje parta jugar un segundo partido, un amistoso en Doha ante Egipto, mientras los argentinos se enfrentarán a Qatar. Dos partidos que se harán oficiales cuando se anuncie la Finalissima en las próximas horas.