Pogacar preparará el Tour lejos de España

Tadej Pogacar no correrá en España durante la próxima temporada, salvo que a mitad de año cambie de opinión y apueste por participar en la Vuelta, carrera que sólo ha disputado en 2019, cuando terminó en tercera posición en lo que supuso su debut en una ronda de tres semanas.

El fenómeno esloveno, que está realizando la concentración previa a la competición en la localidad alicantina de Benidorm, centrará el año 2026 en el reto de añadir un quinto Tour en su palmarés y unirá así su nombre al de los grandes mitos de la ronda francesa: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Las siete victorias conseguidas por Lance Amstrong, entre 1999 y 2005, están borradas de la historia de la carrera por dopaje.

La Milán-San Remo se le resiste

Así, como líder del UAE y vigente campeón del mundo, Pogacar paseará el arcoíris por las principales clásicas del calendario. Iniciará el curso en la Strade Bianche (8 de marzo), prueba que rueda por varios tramos sin asfaltar y donde ha logrado tres victorias, para afrontar luego el gran reto de llevarse el triunfo en la Milán-San Remo, carrera que se le resiste y donde ya ha intentado atacar desde lejos, al inicio de la ascensión al Poggio, que marca el final de la prueba, y en la cima de la pequeña ascensión antes del descenso hacia la meta. La Milán-San Remo se disputará el 21 de marzo.

Luego acudirá al Tour de Flandes (5 de abril) donde buscará una tercera victoria. La siguiente cita con la competición de Pogacar será la París-Roubaix (12 de abril). Allí intentará el triunfo que se le escapó el año pasado, cuando fue segundo, por culpa de una caída. Cerrará el capítulo de clásicas en la Lieja-Bastoña-Lieja (25 de abril). Allí tratará de ganar por cuarta vez para igualar los registros de Merckx y Alejandro Valverde.

Programa suizo

Pogacar continuará con la idea de afrontar antes del Tour el menor número de carreras de una semana y acudir sólo donde nunca ha participado después de tener ya la victoria en París-Niza, Tirreno-Adriático y Volta. En 2026 se dispone a correr el Tour de Romandía (del 28 de abril al 3 de mayo) y la Vuelta a Suiza, último examen antes del Tour, entre el 17 y el 21 de junio.

Si no cambia de idea (es decir, si al final incluye la Vuelta en su calendario), Pogacar disputará antes del Mundial, que se celebra en Canadá, los dos grandes premios de Quebec y Montreal y acabará el año ciclista en el Giro de Lombardía (12 de octubre), prueba que ha ganado en cinco ocasiones. En el UAE, el portugués Joâo Almeida lidera al equipo en el Giro y la Vuelta, mientras que el ciclista mexicano Isaac del Toro acompañará a Pogacar en el Tour.