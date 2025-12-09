FÚTBOL
Alarma en el Real Madrid: Mbappé es duda ante el Manchester City
El francés padece molestias musculares y podría perderse un partido decisivo para el futuro de Xabi Alonso
Los problemas se le acumulan al Real Madrid de un Xabi Alonso que empieza a preguntarse dónde está la cámara oculta. Su último revés, de cara al trascendental partido de mañana contra el Manchester City, es el precario estado físico de su máxima estrella, Kylian Mbappé. El francés no ha iniciado con sus compañeros el entrenamiento previo al partido del Bernabéu y será duda hasta el último momento.
Era conocido que Mbappé se había fracturado un dedo de la mano en la derrota contra el Celta, pero esa dolencia no le iba a sacar del duelo de Champions en el que su entrenador se jugará el puesto. Sí pueden hacerlo las dolencias musculares que sufre en su pierna izquierda. La decisión definitiva no se tomará hasta las horas previas al partido.
Las bajas del Madrid contra el City
Mbappé ha sido el autor de 25 de los 44 goles que ha marcado el Real Madrid esta temporada, una cifra que evidencia la importancia capital que tiene en el equipo. Sin él, Alonso debería elegir entre Gonzalo García, su sustituto natural, o volver a confiar en un Rodrygo que no marca un gol desde el mes de marzo.
Como Mbappé, Camavinga también es seria duda para enfrentarse al equipo de Pep Guardiola. Huijsen parece que no llegará a tiempo y serán bajas seguras Trent, Carvajal, Alaba, Militao y Mendy. En total, Alonso podría tener hasta ocho bajas del primer equipo para su 'match ball' frente al Manchester City.
