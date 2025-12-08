MOTOR
Muere Enzo Badenas, piloto valenciano de motocross de 17 años, en un entrenamiento en Castellón
El piloto, nacido en Gandía, ha fallecido en el circuito Red Sand Park de Vilafamés. Había conseguido ser Campeón de España de 85cc la pasada temporada
EFE
El piloto valenciano de motocross Enzo Badenas, de 17 años, falleció ayer en un entrenamiento privado, según confirmó el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) ubicado en el Circuit Ricardo Tormo, del que formaba parte.
Según pudo saber EFE por fuentes conocedoras del suceso, este se produjo en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Nacido en Gandia en enero de 2008, el piloto entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior.
El Centro destacó “el gran crecimiento personal y profesional” que había tenido el piloto, que había sido convocado con la Selección Española de Motocross y había convocad en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.
"El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles", señaló la institución en un comunidado. También la Generalitat hizo público su pésame con un mensaje en las redes sociales.
- Nueva tragedia en el mar en Tenerife: tres fallecidos y varios heridos al ser arrastrados por el oleaje en Los Gigantes
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- Investigan si un joven británico fue asesinado cuando iba en bicicleta en Tenerife
- Socorristas salvan la vida a un bañista entre olas de tres metros en Tenerife
- Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil
- Así es el monstruo venenoso que se encuentra confiscado en Tenerife y que procede del tráfico ilegal
- Los entresijos del ‘Himno de La Laguna’, una obra compuesta en una terraza