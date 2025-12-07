Perfil del campeón: Lando Norris, de ‘Blando’ a ‘VoLando'

Lando Norris (Bristol, Reino Unido, 13 de novembre del 1999) es hijo del dueño de una de las 500 mayores fortunas de Inglaterra, pero en McLaren todos destacan su humildad y buen talante.

Adam y Cisca Norris tienen un patrimonio de más de 250 millones de dólares gracias a la empresa Horatio Investments Ltd. y lógicamente, Lando disfrutó de su posición para alcanzar el sueño de su vida y llegar a la Fórmula 1.

Contaba el padre de Álex Palou, que cuando su hijo trataba de abrirse camino modestamente en los karts, Lando llegaba a los circuitos con un motorhome de tres plantas.

Sin embargo, a diferencia de muchos de los llamados ‘pilotos de pago’, Norris se labró una sólida carrera en las categorías inferiores y llegó al Mundial gracias a su talento.

Norris se abraza a sus padres, Cisca y Adam Norris / X

Empezó en el karting con 7 años, fue campeón del Mundial KF 125 en 2014 y después de eso dio el salto a los monoplazas. Ganó 46 carreras y cuatro campeonatos: MSA de Fórmula 4 británica (2015), la Fórmula Renault Europea, la Toyota Racing Series (2016) y la Fórmula 3 Europea (2017).

Con ese bagaje debutó en la F2 y al año siguiente terminó segundo en la categoría antesala de la F1, superado por su compatriota George Russell. Consiguió deslumbrar a Zak Brown, que decidió ficharle para McLaren en 2019.

Fue el cuarto piloto más joven de la historia en disputar una carrera de la categoría reina, con 19 años y 124 días. En su primer año en el ‘gran circo’ Norris terminó undécimo y en el arranque de la temporada 2020 logró su primer podio en Austria, sin público y en medio de un estricto protocolo por la pandemia de COVID-19.

Tuvo que esperar mucho, un total de 110 grandes premios, para lograr su primera victoria, en Miami, hace solo un año. Desde entonces, su despegue fulgurante se ha apoyado en las virtudes del monoplaza de McLaren. Los de Woking dieron con la tecla del desarrollo para convertirse en el mejor equipo de la parrilla, como certifican sus dos títulos consecutivos de constructores.

Salud mental

A Lando, pese a tener el mejor coche, se le escapó el Mundial en 2024. Alternaba actuaciones estelares con errores de bulto y acusaba en exceso la presión, lo que le valió un cruel apodo: ‘Blando’ Norris. Y en su país, Lando ‘NoWins’ (NoVictorias).

Es de los pocos pilotos de Fórmula 1 que han hablado abiertamente de los desafíos de lidiar con la salud mental. “¿Alguna vez has luchado mentalmente con algo, pero lo has ocultado al mundo poniendo cara de valiente? Yo sí”, reveló. “Luché mucho en 2019 y 2020. No sabía cómo lidiar con ello. Me lo guardé todo dentro y realmente dañó mi confianza, toqué fondo. Dudaba de mí mismo y me decía: '¿Soy lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1?'”, confesó a principios de 2023.

En lo que llevamos de temporada, suma un total de 7 triunfos y ha conseguido invertir la tendencia favorable a su compañero, el australiano Oscar Piastri, al que arrebató el liderato en octubre y ha acabado ganándole el pulso. “McLaren quería que ganara Lando, por nacionalidad y repercusión mediática”, valoró el antiguo patrón de la F1 Bernie Ecclestone.

El bueno de Bernie probablemente lleve razón. Zak Brown se ha esforzado en defender la igualdad de trato a sus pilotos. Las famosas ‘papaya’ rules. Pero a nadie se le escapa su preferencia por Norris.

Su amigo Sainz

Su dorsal número 4, su logo (LN) y el uso de colores negros y amarillo fluorescente en el casco son la seña de identidad de Norris, con la que se identifican millones de fans. De momento, es el cuarto piloto mejor pagado de la parrilla , con 20 millones anuales, solo superado por Max Verstappen (65), Lewis Hamilton (60) y Charles Leclerc (34). Con toda seguridad se acercará más a ellos ahora que es campeón. ‘Blando’ ha cambiado de estatus por méritos propios, tras salir ‘VoLando’ hacia su primer título y ser el primer campeón de McLaren desde Hamilton en 2008.

Lando comparte su vida con la modelo e influencer portuguesa Margarida Corceiro, ex pareja del futbolista Joao Felix. “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”, contaba en una reciente entrevista.

Su mejor amigo en la parrilla, desde los tiempos que ambos compartieron box en McLaren, es Carlos Sainz. Formaron una de las duplas más compenetradas de la F1, bajo el lema 'CarLando'. Cuando Sainz logró la que hasta hoy es su última victoria, en México 2024, aún con Ferrari, lo celebró con una cena familiar, con sus padres, hermanos, novia... y Norris.

Eso sí, en la pista no hay amigos y Lando dejó Carlos sin victoria en su última carrera de rojo, en Abu Dhabi 2024, el mismo escenario donde un año después ha conquistado su primer título mundial.