Joyciline Jepkosgei logra la mejor marca mundial del año en València

Joyciline Jepkosgei hizo historia este domingo al ganar por primera vez el Maratón Valencia Trinidad Alfonso (en el que se impuso John Korir en categoría masculina) y hacerlo además con la mejor marca mundial del año, al parar el crono en 2:14:00. La etíope Peres Jepchirchir fue segunda (2:14:43), muy por delante de su compatriota Fikrte Wereta, con un tiempo de 2:20:48.

El Puente de Monteolivete dejaba la icónima imagen del Maratón de València a las 8:15, en la primera de las nueve salidas que se darían entre las 8:15 y las 9:35, con atletas de hasta 150 nacionalidades y 16.727 debutantes en la ciudad entre ellos (7.869 se estrenaban en la distancia).

La mejor marca mundial del año, de la etíope Hawi Feysa, con 2:14:57 en Chicago el 12 de octubre, era el gran objetivo de la prueba femenina en València, pero los tiempos de el primer tercio de carrera invitaban incluso a ser más ambiciosas, ya que al paso por el kilómetro 15, la cabeza de carrera pasaba 33 segundos por debajo del récord de la ciudad, con el 2:14:58 que logró la etíope la etíope Amane Beriso en 2022, participante también en esta edición.

Los primeros metros de la prueba, en el Puente de Monteolivete. / Fernando Bustamante

Cada una de las atletas élite tenía su propia liebre, con la etíope Peres Jepchirchir y la keniana Joyciline Jepkosgei también entre las favoritas. Con un ritmo cada vez más alto, en el kilómetro 20 de la prueba bajaban ya en 44 segundos la previsión del récord de la prueba, lejos de poder pensar en el vigente récord del mundo que logró en 2024 la keniana Ruth Chepngetich (2:09:56), pero con la opción de rebajar considerablemene la mejor marca en València y acercarse a la de Berlín (2:11:53).

Mano a mano final

La keniana Joyciline Jepkosgei y la etíope Peres Jepchirchir se iban a jugar la victoria, en cabeza de carrera en el kilómetro 30, a 3:35 de la siguiente corredora, la etíope Fikrte Wereta ya a 4:29 de la sudafricana Glenrose Xaba.

Peres atacaba poco después y lograba unos metros de desventaja, pero Joyciline se reenganchaba con la ayuda de su liebre. Kilómetros después, Peres se descolgaba definitivamente y Jepkosgei avanzaba ya hacia la victoria, cruzando la línea de meta con un gran tiempo que de 2:14:00, que supone la mejor marca mundial del año y superar en casi dos minutos y medio su récord personal, que estaba en 2:16:24.