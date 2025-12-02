La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.

Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.

Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.

Turno para el himno de España.

SUENAN LOS HIMNOS NACIONALES Turno del himno de Alemania.

Saltan las jugadoras al terreno de juego Apunto de comenzar el partido que definirá la gran final.

15 minutos para el inicio del partido de vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League

Ya calientan ambos equipos sobre el césped

Unas rivales que se conocen Alemania ya sabe lo que es caer a manos de las españolas, ya que este mismo verano fue superada por 1-0 en semifinales de la Eurocopa, con un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga. Eso sí, también pudo saborear la victoria recientemente, cuando en verano de 2024 dejó a España sin medalla en los Juegos Olímpicos al vencer por 0-1 el enfrentamiento por el bronce.

Con las lesionadas en mente "Desde que empezamos la Nations tenemos la mentalidad de estar en al final y de querer ganar. Están más que preparadas... Queremos dedicarle esta victoria a Aitana, Patri y Salma", declaró la seleccionadora en la previa.

En caso de ganar España el partido, sería el primer título de la etapa de Sonia Bermúdez en el banquillo.

España ya sabe lo que es ganar la Nations League La selección española se impuso en 2024 a Francia en la final, disputada a único partido en aquella ocasión, por 2-0 en el Estadio de La Cartuja.