Nadia Nalesso, la gran protagonista del Campeonato Junior en el Spring Surfest Las Américas Pro 2025 con un doblete

Domingo de surfing en Las Américas. El Spring Surfest Las Américas Pro acogió el Campeonato Autonómico Junior Las Américas Pro, organizado por la Federación Canaria de Surf, y que se disputó en la ola conocida como izquierda de El Centro, como parte del acuerdo entre el Club Varada y la organización.

El gran protagonista en la categoría sub18 masculina fue el cántabro Eder Fuentes (15.50), que se impuso en la final con dos muy buenas olas, superando así a Xan Atchoarena (14.26), Castè Achille (10.20) y Ferrán Sancho (9.00). Fuentes fue el rider más sólido durante toda la jornada, ganando todas y cada una de las mangas que disputó.

En categoría sub18 femenina, la rider local Nadia Nalesso (13.50), con dos olas muy sólidas, marcó la diferencia y superó en la final Ludovica Chila (9.67), Alejandra Cruz (8.47), Beta Valatkaite (3.77) y Jagoda Budzinska (3.66). La surfista canaria, además, dominó también con autoridad la categoría sub16 femenina (13.26), llevándose así las dos categorías junior y firmando un fantástico doblete en Las Américas.

Eder Fuentes / E. D.

En la última de las categorías en disputa, la sub16 masculina, el gran protagonista fue Ruy Hurtado (13.56), que se llevó una final muy ajustada ante el local Stefano Mandozzi (12.17), Daniel Cambreleng (11.03) y Jorge Sainz (5.20).

Los Euromaster serán los siguiente en entrar en acción en el Spring Surfest Las Américas Pro 2025. Este lunes, 1 de diciembre, será Lay Day y no habrá competición. Sin embargo, el festival no para y su oferta de actividades, conciertos y talleres continúan hasta el 8 de diciembre.

El programa completo de actividades y toda la actualidad del Spring Surfest Las Américas Pro está disponible en la web oficial del evento (lasamericassurfpro.com) y en sus redes sociales (@lasamericasurfpro).