LaLiga
Julián Calero, destituido como entrenador del Levante UD
El madrileño conoció su cese al finalizar la sesión de trabajo de este domingo
Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sentarán en el banquillo ante el Cieza mientras el club busca sustituto
Rafa Esteve
El Levante toma la decisión de destituir a Julián Calero como entrenador del primer equipo después de que el Consejo de Administración se reuniese el sábado por la noche tras la derrota ante el Athletic Club de Bilbao.
El técnico amaneció en la Ciudad Deportiva de Buñol desde bien temprano para preparar la última sesión de la semana, pero el desarrollo de los acontecimientos derivó en que, una vez finalizó el entrenamiento, el club le comunicó su no continuidad al frente del banquillo del Levante.
Sin embargo, la mala dinámica que se llevó por delante a Calero no oculta su estatus en la historia del Levante después del inolvidable ascenso que consiguió en Burgos, levantando al club de la penuria más absoluta y devolviéndole la alegría más absoluta.
De esta manera, Álvaro del Moral, técnico del filial, y Vicente Iborra, técnico asistente, se harán cargo del equipo de cara al duelo contra el Cieza, mientras la dirección deportiva busca sustituto.
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Un nuevo aparcamiento en Santa Cruz: ya están disponibles 85 plazas gratuitas en un solar de La Rosa
- Cuándo juega esta jornada el CD Tenerife contra el Arenteiro: horario y dónde ver en streaming
- La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar
- Antonia González, la heredera de Los Dornajos de Teno Alto
- Santa Cruz reacciona ante el tirón de orejas de los artistas canarios: les pagará por embellecer la Rambla