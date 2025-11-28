La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

Minuto 17 (0-0) ¡Amarilla para Aleixandri! Primera del partido para España por agarrar a Bühl cuando intentaba empezar la contra

Minuto 14 (0-0) Primer córner para España que se intenta recomponer sobre el césped. No ha rematado sola dentro del área pequeña Aleixandri por muy poco

Minuto 12 (0-0) Alemania busca constantemente atacar por la banda izquierda de su ataque con una gran Bühl que está superando a Ona Batlle

Minuto 10 (0-0) España aún no se ha acercado a la portería de Berger

Minuto 8 (0-0) Otro intento más de Alemania que está centrando todo su ataque en Anyomi. España no consigue dominar el partido. Alemania está muy cómoda sobre el césped

Minuto 5 (0-0) ¡Otra más para Anyomi! Balón al espacio apra la alemana que buscó un pase al segundo palo y no llegó su compañera... Ha arrancado mucho mejor Alemania

Minuto 5 (0-0) A punto de meterse en un buen lio Irene Paredes. A punto de robar la pelota la delantera alemana sin ninguna defensa por delante

Minuto 3 (0-0) Algunas imprecisiones de España en estos primeros minutos. Domina Alemania ante un público entregado con su selección

Minuto 2 (0-0) ¡Primer disparo de Alemania! Lo intentó Bühl con un remate cruzado, pero detuvo sin problemas Cata Coll