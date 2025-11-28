En Directo
Fútbol
La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España
Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade
Toni Munar
La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.
Minuto 17 (0-0)
¡Amarilla para Aleixandri! Primera del partido para España por agarrar a Bühl cuando intentaba empezar la contra
Minuto 14 (0-0)
Primer córner para España que se intenta recomponer sobre el césped. No ha rematado sola dentro del área pequeña Aleixandri por muy poco
Minuto 12 (0-0)
Alemania busca constantemente atacar por la banda izquierda de su ataque con una gran Bühl que está superando a Ona Batlle
Minuto 10 (0-0)
España aún no se ha acercado a la portería de Berger
Minuto 8 (0-0)
Otro intento más de Alemania que está centrando todo su ataque en Anyomi. España no consigue dominar el partido. Alemania está muy cómoda sobre el césped
Minuto 5 (0-0)
¡Otra más para Anyomi! Balón al espacio apra la alemana que buscó un pase al segundo palo y no llegó su compañera... Ha arrancado mucho mejor Alemania
Minuto 5 (0-0)
A punto de meterse en un buen lio Irene Paredes. A punto de robar la pelota la delantera alemana sin ninguna defensa por delante
Minuto 3 (0-0)
Algunas imprecisiones de España en estos primeros minutos. Domina Alemania ante un público entregado con su selección
Minuto 2 (0-0)
¡Primer disparo de Alemania! Lo intentó Bühl con un remate cruzado, pero detuvo sin problemas Cata Coll
Minuto 1 (0-0)
Intenciones claras en los dos equipos: España quiere construir con calma, mientras que las locales quieren buscar el juego directo
