El pueblo de los hermanos Márquez sale a la calle para hacerles un gran homenaje

Hace un montón de meses, es más, ya lo hicieron en el primer gran premio de este año en Tailandia, donde ya fueron primero y segundo, que los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá llevan celebrando su dominio en la categoría de MotoGP. Aquel adelantó se ha completado a lo largo de esta campaña hasta el extremo de que los dos fenómenos de Cervera (Lleida) han terminado acaparon los dos primeros puestos, campeón y subcampeón, de la categoría reina hace ya varios meses.

Marc, en efecto, se proclamó campeón del mundo, por novena vez, cinco grandes premios antes de concluir la temporada y el 'Pistolas' conquistó el subcampeón a dos grandes premios del final. Pero los dos, junto a sus equipos y familiares se han pasado la temporada de fiesta en fiesta, de gran premio en gran premio, cuando no ganaba uno triungaba el otro, siempre con Ducati, uno con el equipo oficial Lenovo Ducati y el otro, el 'peque', como le llama su madre Roser Alentá, en el familiar Gresini Racing Team Ducati de Nadia Padovani, viuda del desaparecido campeón italiano Fausto Gresini.

"Marc es tan bueno, tanto, que se desconoce su techo. Marc va a ganar hasta que él quiera y se lo proponga" Àlex Márquez — Subcampeón del mundo de MotoGP

Pero, claro, a tanta fiesta, a tanto cava, a tantas fotos y alegrías le faltaba la celebración de verdad, la fiesta con los suyos, con sus vecinos, con sus amigos del alma, con sus colegas, con sus familiares, con su pueblo, en Cervera. Y esa fiesta llegó hoy con cientos y cientos de aficionados que quisieron celebrar y, sobre todo, agradecer a sus vecinos la temporada tan redonda como han protagonizado.

Marc no puede aún pilotar y Álex lo paseó, llevándolo de paquete, en su Ducati, por todo Cervera. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc, que hace pocos días se ha desprendido de su cabestrillo tras la delicada operación que, finalmente, tuvieron que hacerle en su hombro derecho, ha tenido que ser paseado por Cervera por su hermano Àlex en una poderosa Ducati. Eso sí, mientras el 'Pistolas' pilotaba su moto, vestido de azul Gresini, Marc, vestido de rojo, no paraba de hacer el tonto y divertirse, viajando de pie, grabando con dos cámaras portátiles todo lo que sucedía a su alrededor.

Es más, en el inicio del paseo y para aumentar el show, Marc se bajó de la moto y le pidió a Àlex que quemase rueda, que sacase humo del neumático trasero para grabarlo todo. Y, luego, cómo no, en el escenario de la plaza Mayor de Cervera se lanzaron un montón de bromas ante cientos y cientos de fans que lucían colores y banderas tanto de Marc como de Àlex.

"Yo solo puedo decir que Àlex puede ser el próximo campeón del mundo, pues este año ha demostrado una capacidad tremenda para complicarme las cosas. Él ha sido el único que, en un momento de la temporada, me ha quitado el liderato del Mundial". Marc Márquez — Campeón del mundo de MotoGP

Y, claro, sí, los dos reconocieron estar viviendo uno, sino el más grande, día de su vida. "No ha sido nada fácil aunque lo parezca", comentó Àlex, "pero aquí estamos con todos vosotros y esperamos volver el año que viene aunque esto, insisto, es muy, muy, difícil de repetir".

Ni que decir tiene que Àlex aseguró, tan convencido como estaba cuando Marc fichó por el equipo oficial de Ducati, que "Marc es tan bueno, tanto, que se desconoce su techo. Marc va a ganar hasta que él quiera y se lo proponga". "Yo", añadió Marc enseguida, "solo puedo decir que Àlex puede ser el próximo campeón del mundo, pues este año ha demostrado una capacidad tremenda para complicarme las cosas. Él ha sido el único que, en un momento de la temporada, me ha quitado el liderato del Mundial así que sí, tengo claro que él será mi primer rival en la pelea por el título el año que viene".