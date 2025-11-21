LaLiga Genuine Moeve arranca su nueva temporada en Tarragona con un récord de 50 equipos

Moeve se incorpora al naming y acompaña el arranque de su primera temporada completa a LaLiga Genuine Moeve, la octava edición en la trayectoria de esta competición desarrollada por LaLiga, a través de su Fundación, y formada por equipos con jugadores con discapacidad intelectual.

El nuevo calendario, que se desarrollará entre 2025 y 2026, alberga un récord de 50 equipos que disputarán las cuatro fases. Las instalaciones deportivas del Mediterranean Sports Hub (Tarragona) dispondrán de 8 campos de juego para más de mil futbolistas y técnicos en la primera fase de LaLiga Genuine Moeve. El club anfitrión, el Nàstic de Tarragona, recibirá a sus rivales llegados desde más de 30 provincias distintas de 15 comunidades autónomas, para disputar en total 75 partidos entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre.

Moeve se volcará con esta fase impulsando la promoción del evento en la ciudad y aportando una veintena de voluntarios, profesionales de la compañía, que acompañarán a los equipos participantes. La competición vive este viernes su evento inaugural con el desfile de los 50 equipos en el Nou Estadi, el estadio del Nàstic de Tarragona.

Compartir antes que competir

Además, como es tradicional, durante la celebración de esta primera fase todos los jugadores bailarán la tradicional haka antes de cada encuentro, en los que sumarán los primeros puntos de la temporada en las clasificaciones deportivas y de Fair Play, siguiendo los principios de LaLiga Genuine Moeve que pasan por compartir antes que competir.

José María Solana, director Global de Marca de Moeve, celebra el inicio de esta nueva temporada: “Estamos encantados de acompañar a Fundación LaLiga en esta temporada, compartiendo valores tan importantes como el juego en equipo, el espíritu de superación y la integración, en especial este año con récord de equipos y jugadores. Es decir, más personas que comparten un propósito y crecen juntas, porque en Moeve pensamos que el futuro será mejor si jugamos todos”.

Clemente Villaverde, presidente de Fundación LaLiga, ha apuntado: "Hoy es un día muy especial. Damos comienzo a la que será una temporada llena de emoción, ilusión y alegría. Esperamos y deseamos que, una vez más, el proyecto Genuine nos haga disfrutar del fútbol con sus valores como protagonistas. Habrá muchas sorpresas, pero hay algo que no va a cambiar: Se trata de compartir antes que de competir”.

Con el inicio de la nueva temporada de LaLiga Genuine Moeve, la compañía energética profundiza en su alianza con LaLiga y Liga F como primer patrocinador de todas sus competiciones, entre las que se encuentran además LaLiga EA Sports, Liga F Moeve, LaLiga Hypermotion, y los torneos FC Futures. Un acuerdo que busca promover valores sociales importantes como la colaboración, la suma de todos, la integración, la diversidad o el espíritu de superación. Además, por su vocación de transformación real, están desarrollando la Oficina Técnica de Sostenibilidad Medioambiental para ayudar a los clubes a reducir su huella de carbono.