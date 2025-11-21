Alonso y Sainz, resultados de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas

El líder del Mundial Lando Norris (McLaren) ha cerrado la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas como el más rápido (1.33.602), superando por 29 milésimas a Kimi Antonelli (Mercedes) y por una décima y media a Charles Leclerc (Ferrari).

Los pilotos españoles han terminado por detrás de sus compañeros, con más problemas para Fernando Alonso (18º) que para Carlos Sainz (13º), mientras Hulkenberg se ha posicionado como la referencia de la zona media con el Sauber por delante de los dos Racing Bulls.

Pero en cualquier caso, pocos datos han podido extraer los equipos de esta sesión, que ha resultado caótica a nivel organizativo. Se ha rodado mucho menos de lo previsto por dos banderas rojas motivadas por una tapa de alcantarilla.

A falta de 20 minutos ha comenzado a llover y Dirección de Carrera ha detenido la sesión con bandera roja. Las dudas de los equipos sobre el motivo de la interrupción aputaban a la pintura de la pista, no homologada para agua, aunque no ha sido ese el motivo.

La FIA ha explicado que se había detectado una alcantarilla mal sellada en la curva 17 y después del grave incidente de Carlos Sainz con Ferrari hace dos años, obviamente no han querido correr riesgos. El problema, después de tres ediciones de F1 en Las Vegas, parece ya endémico y muy grave para el desarrollo del gran premio.

En un principio parecía que el tema estaba resuelto y la acción se ha reanudado con solo cinco minutos por delante y Norris, Antonelli y Leclerc al frente de la tabla de tiempos, con Sainz y Alonso en posiciones retrasadas.

La sesión ha terminado anticipadamente para Leclerc, que había liderado Libres 1. Nada más salir de boxes, el monegasco ha roto la caja de cambios y el muro de Ferrari le ha pedido que no cambiara de marcha y retirara su coche.

Justo después, la FIA ha anunciado una nueva bandera roja al comprobar que la tapa de alcantarilla seguía moviéndose al paso de los monoplazas, por lo que ha dado por finalizada definitivamente estos Libres 2, arruinando el trabajo de las escuderias, que irán el sábado a Libres 3 con mucho trabajo pendiente.