La Vuelta Ciclista a España no vendrá a Canarias en 2026

Adiós temporal al sueño de un final de la Vuelta Ciclista a España con el Teide de fondo. Canarias se cae en su candidatura por organizar uno de los eventos ciclistas más importantes del mundo en 2026 tras la falta de apoyo por parte del Cabildo de Gran Canaria. Según adelanta la Cadena SER, el proyecto se vuelve inviable sin el apoyo del ente rector grancanario a pesar del continuo apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.

Algo que ha confirmado el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, al ser cuestionado por ello: "Las novedades en este caso no traen buenos presagios. El planteamiento inicial que se había trabajado, y en el que participábamos tres administraciones y que hacía viable el enorme esfuerzo logístico y económico que necesitaba la Vuelta para traer la prueba hasta Canarias, se rompe".

(Noticia en desarrollo)