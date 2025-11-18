El Valencia expulsa al racista del sector 5 de Mestalla

El Valencia Club de Fútbol ha comunicado este martes al aficionado del sector 5 de Mestalla —acusado de proferir insultos racistas de manera reiterada durante años— que queda expulsado del estadio con efecto inmediato. El club le ha informado de la apertura de un expediente disciplinario y de que no podrá acceder al partido del próximo viernes ante el Levante Unión Depotiva, ni a ningún otro encuentro, “hasta nueva orden”. La entidad toma esta decisión mientras se aclara su situación judicial y avanza la investigación abierta tras la denuncia presentada ante la Fiscalía.

El caso está actualmente en manos de la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, que recibió la denuncia el pasado 29 de octubre acompañada de varios audios en los que se escucha al abonado lanzar expresiones como “negro de patera”, “vete al Bioparc”, “mira como agarra a la mona” y otros insultos de carácter explícitamente racista. La Fiscalía se encuentra analizando toda la documentación presentada y se está a la espera de que incoe diligencias para determinar si los hechos constituyen un delito de odio o un delito contra la integridad moral.

Los insultos del hermano del denunciado (¡negro de mierda! ¡negro de mierda!) durante el partido Valencia CF-Villarreal también aparecen reflejados en la denuncia, así como están documentados en los audios presentados en la denuncia ante el Ministerio Público, y están al mismo tiempo siendo investigados.

La alarma social generada por la publicación del caso ha provocado que el número de testigos se eleve ya a quince, todos ellos dispuestos a declarar sobre la conducta reiterada del aficionado

Cuando se presentó la denuncia, cinco personas se ofrecieron a testificar. Sin embargo, la alarma social generada por la publicación del caso —difundido por Levante-EMV el pasado 10 de noviembre junto a los audios originales— ha provocado que el número de testigos se eleve ya a quince, todos ellos dispuestos a declarar sobre la conducta reiterada del aficionado durante múltiples partidos y temporadas.

Denunciado desde 2022 por otro abonado

Además, Levante-EMV reveló que no se trata de un comportamiento nuevo ni aislado. En octubre de 2022, otro abonado ya había advertido al Valencia de la actitud agresiva y racista de este mismo individuo. Aquel socio documentó insultos como “mátalo a ese negro hijo de puta” en varios correos enviados al club durante la temporada 2022-23, en concreto correspondientes al partido Valencia CF-UD Almería jugado el 23 de enero de 2023 en Mestalla. Ante la falta de intervención efectiva y la ausencia de medidas de protección, ese aficionado terminó cambiando de ubicación en Mestalla al finalizar la temporada, al sentirse completamente desamparado.

Paralelamente, LaLiga ha solicitado personarse en la causa para colaborar en la investigación y reforzar el compromiso institucional contra el racismo en los estadios. El Valencia, por su parte, ha decidido actuar de forma preventiva expulsando al aficionado mientras avanza el proceso judicial, una medida que busca garantizar que Mestalla sea un espacio seguro y respetuoso para todos los aficionados.

La entidad sostiene que no tolerará comportamientos discriminatorios de ningún tipo y que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer completamente unos hechos que han generado una fuerte preocupación entre la afición.