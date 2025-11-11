Basketball Champions League
El CB Canarias hace del Santiago Martín un coto prohibido para los turcos
El equipo isleño trata de alargar su hegemonía ante los conjuntos otomanos: en 14 partidos no ha ganado ninguno en Los Majuelos
Un partido de La Laguna Tenerife contra un equipo turco se ha convertido ya en un clásico de la BCL. Un episodio que en estas diez temporadas, y antes del choque de este martes por la noche contra el Tofas, ya se ha vivido hasta en 27 ocasiones, dejando un saldo más que positivo para el equipo aurinegro, que ha salido airoso en 23 de ellas. La más reciente hace dos semanas en su visita al Tofas, su rival de esta noche ante el que el CB Canarias tratará, hoy, de hacer crecer dos rachas particulares.
Victorias de todo tipo
La primera de ellas, la que en estos momentos alcanza los 30 encuentros sin conocer la derrota en el Santiago Martín. Una serie que arrancó el 12 de enero de 2022, y precisamente ante un club otomano, el Karsiyaka en el primero de los duelos del play-in de aquella 21/22. Es precisamente el Pinar solo una más de las víctimas turcas del club aurinegro en el recinto de Los Majuelos. Los otros 13 compromisos de los canaristas frente a equipos otomanos en Tenerife se han resuelto de la misma manera: con victoria isleña.
La inicial, y más importante, se remonta a la final de la edición 16/17, cuando el Canarias doblegó a un Banvit donde militaban Korkmaz y Gecin, ahora en las filas del Tofas. También tiró de factor cancha el cuadro lagunero en el tercer y definitivo choque de su eliminatoria de play-in ante el Karsiyaka, que ha sufrido un total de cuatro derrotas en la Isla. Tres acumula el propio Tofas, entre ellas la de los cuartos de final de la campaña 21/22 y las dos del ejercicio 23/24 en una serie resuelta, después de tres partidos, y que le valión el pase a los isleños a la Final Four de Belgrado.
Solo cuatro tropiezos de 27
Además, dos veces cayeron en La Hamburguesa el Darussafaka (22/23 y 23/24) y el Gaziantep (17/18 y 19/20); y una el Galatasaray (20/21) y el Petkimspor (24/25) para completar lo que por ahora es un impoluto balance de 14-0. Los únicos cuatro tropiezos canaristas llegaron lejos de la Isla. Ante Karsiyaka, Tofas y Darussafaka en suelo otomano y, el más doloroso, el sufrido hace unos meses en Atenas contra el Galatasaray y con el que los de Txus Vidorreta quedaron descabalgados del partido por el título.
