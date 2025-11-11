Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El tenista de El Palmar se enfrentará al estadounidense por un hueco en las semifinales de Turín
Redacción / agencias
Roma
El español Carlos Alcaraz se mide, en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, al estadounidense Taylor Fritz, que este lunes venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4.
Alcaraz jugará contra el finalista de la pasada edición, un Fritz que perdió ante el italiano Jannik Sinner. Será un duelo de ganadores en el grupo Jimmy Connors, pues el murciano ganó en su estreno al australiano Álex de Miñaur, con las semifinales como premio.
Es la primera vez en tres participaciones que el de El Palmar gana su primer partido de la fase de grupos.
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común
- El nuevo paraíso de las tartas de queso está en este municipio de Tenerife: cuestan solo 1,50 euros
- Casi 300 muertos, centenares de animales perdidos y la Patrona arrastrada por el agua: así fue el peor aluvión caído en Tenerife