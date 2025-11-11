Casi 1.800 corredores se inscriben en el 36 Medio Maratón Elvas-Badajoz

No hay fronteras que separen Badajoz y Elvas. Ni geográficas ni entre los deportistas. El próximo domingo, 16 de noviembre, vuelve a celebrarse el Medio Maratón Elvas-Badajoz, que alcanza su 36 edición, con un total de 1.780 inscritos. Son 389 más que en 2024 y la cuarta mayor participación en la historia de esta carrera, que patrocina La Crónica de Badajoz. La aspiración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), que organiza la prueba, es alcanzar e incluso superar los 2.000 corredores, según ha destacado durante la presentación el concejal de Deportes, Juan Parejo.

La presentación ha tenido lugar este martes en las Casas Consistoriales de Badajoz, en presencia de representantes de los clubes de atletismo de la ciudad, de la Federación Extremeña de Atletismo, la Brigada Extremadura XI (con un centenar de inscritos, aunque posiblemente muchos no puedan acudir porque comienzan unas maniobras en Zaragoza), la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deportes, así como el resto de patrocinadores y colaboradores y el concejal de Deportes de Elvas, Hermengildo Rodriguez.

Los dorsales se entregan en Decathlon: el viernes 14 entre las 18.00 y las 22.00 horas y el sábado 15, desde las 10.00 a las 20.00 horas. Al dorsal se ha adherido un chip de control.

La carrera dará comienzo a las 10.30 (hora española) en el parque da Piedade de Elvas, junto al restaurante El Cristo. Para los corredores que acudan desde Badajoz, la FMD ha dispuesto autobuses que saldrán desde El Corte Inglés, para lo que se recomienda acudir con el dorsal en la mano para facilitar la organización, ya que existen 800 plazas disponibles.

Ciudadanos animando en las calles

La llegada está prevista en la avenida de Huelva a partir de las 11.35 horras. El control se cerrará a las 13.45 horas, para los más rezagados. Los intervinientes han hecho hincapié en el carácter popular de esta prueba, así como han animado a la ciudadanía a salir a la calle para animar a los corredores.

La distancia es la de un medio maratón, 21,097 kilómetros, con una bajada muy pronunciada en el kilómetro 3 y prácticamente llano a partir del kilómetro 10. Entra por la avenida de Elvas en dirección al puente de la Universidad. Parejo ha aconsejado a los conductores que utilicen como ruta alternativa el puente de la Autonomía.

Para guiar a los participantes y que los ayuden a motivarse, se han previsto ocho globos con tiempos marcados con intervalos de 5 minutos de diferencia, de manera que habrá 16 liebres, dos por globo.

Cada carrera Elvas-Badajoz es un nueva nueva apuesta y en esta edición se estrena trofeo, en el que se han unido dos de los monumentos emblemáticos de las dos ciudades hermanas: el acueducto y Puerta Palmas. También la medalla que se entrega a todos los participantes renueva su simbología, y las camisetas, con los colores de las banderas de Badajoz y de Portugal.

Como en ediciones anteriores, la FMD colabora con la Oficina de Igualdad y todos los dorsales llevan impreso el eslogan 'Deportistas contra la violencia de género'.

Como toda prueba deportiva que se desarrolla en el casco urbano, este domingo algunas calles de la ciudad tendrán que permanecer cerradas al tráfico con motivo de esta carrera. Ocurrirá entre las 11.00 y las 13.15 horas. Para el desarrollo de esta prueba se requiere un despliegue de más de 300 personas, coordinadas por la FMD, entre ellas 139 colaboradores voluntarios.