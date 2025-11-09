Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur, en directo
El tenista de El Palmar abre fuego en Turín ante el australiano: primer paso hacia el trono del tenis mundial
Redacción
Carlos Alcaraz arranca su andadura en las ATP Finals frente al australiano Álex De Miñaur, en lo que será el primer capítulo de su asalto al título de 'Maestro' y al número uno del mundo de final de temporada. El de El Palmar llega a Turín con la ambición de coronar un 2025 histórico, en el que ya ha levantado Roland Garros y el US Open, y con el reto de añadir la guinda: su primera Copa de Maestros.
Alcaraz depende de sí mismo para acabar el año en lo más alto del ranking. Tres victorias le bastan, sin importar el rendimiento de su gran rival, Jannik Sinner. Si el español logra superar la fase de grupos con pleno de triunfos, el objetivo del número uno estaría asegurado antes incluso de la fase final.
No lo tendrá fácil. Inserto en el grupo Jimy Connors, Alcaraz se mide a De Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, en un cuadro que se presenta como el más exigente del torneo. En el otro grupo, Bjorn Borg, Sinner parte como favorito ante Zverev, Shelton y Auger-Aliassime.
El primer obstáculo del murciano será un viejo conocido. Frente a De Miñaur, Alcaraz presenta un balance impecable de 4-0 en sus enfrentamientos previos: Barcelona 2022 y 2025, Queen’s 2023 y Rotterdam 2025. El australiano, sin embargo, llega con la confianza de una temporada sólida y la motivación de romper la racha ante un rival al que todavía no ha encontrado fisuras.
- Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Muere una mujer tras ser arrastrada por un golpe de mar en Tenerife
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Cinco turistas heridos tras ser arrastrados por una ola en Tenerife
- A qué hora se juega mañana el CD Tenerife - Bilbao Athletic y cómo puedo verlo en streaming por TV o móvil
- Encuentran en Tenerife un coche de alquiler robado en Madrid hace cuatro años
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz