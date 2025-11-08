Kelso se alza en Portimao con su segunda 'pole' del año en Moto3

El australiano Joel Kelso (KTM), se hizo con su seguinda 'pole position' en los instantes finales de la segunda clasificación para el Gran Premio de Portugal de Moto3, en el circuito de Portimao.

Kelso marcó un mejor tiempo de 1:46.764, secundado por el británico Scott Ogden (KTM) y el español Ángel Piqueras (KTM), mientras que el mejor debutante de la temporada, el español Máximo Quiles (KTM), no pudo defender la primera plaza que ocupó hasta ese momento, al irse por los suelos en la curva trece.

Desde la primera clasificación consiguieron el pase a la siguiente fase el español Joel Esteban (KTM), sustituto del lesionado piloto australiano Jakob Roulstone, que lo hizo sobre la bandera de cuadros al rodar en 1:47.679, seguido por el argentino Marco Morelli (Honda) y los italianos Stefano Nepa (Honda) y Guido Pini (KTM).

En la segunda clasificación y con unas condiciones mucho más favorables que las que tuvieron que afrontar por la mañana lo pilotos de Moto3, el australiano Joel Kelso fue la primera referencia con una vuelta rápida inicial en 1:47.603, secundado por Álvaro Carpe (KTM) a 87 milésimas de segundo y con el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) tercro a poco más de dos décimas de segundo.

Pero la segunda clasifición no había hecho más que comenzar y con muchos pilotos rodando en parciales de vuelta rápida fue el debutante español Máximo Quiles (KTM), quien se encaramó al primer puesto con 1:47.044, seguido a 17 milésimas de segundo por el italiano Guido Pini y con el español Ángel Piqueras (KTM) tercero a 32 milésimas.

Ese fue el rendimiento de los pilotos de Moto3 con el primer juego de neumáticos, tras lo cual y casi al unísono, la práctica totalidad de ellos entraron en sus talleres para proceder al montaje del segundo juego para regresar rápidamente a pista y nuevamente en un nutrido grupo que buscaba las referencias de sus rivales más rápidos.

Apenas iban a poder completar un par de vueltas al trazado portugués, en las que el español David Almansa (Honda) fue el primero en marcar parciales de vuelta rápida, pero no pudo completar un 'giro perfecto' y se mantuvo un la undécima posición, con una sola posibilidad más para intentar mejorar su clasificación.

En esa última intentona, muchos pilotos comenzaron marcando parciales de vuelta rápida en el primero de ellos, y fue Ángel Piqueras, quien paró el cronómetro en 1:46.927, pero tras él le superó el británico Scott Ogden, que rodó en 1:46.833, y el australiano Joel Kelso lo hizo en 1:46.764 para adjudicarse la 'pole position'.

En esa pelea final, quien aspiraba a la 'pole', el debutante español Máximo Quiles, se fue por los suelos en la curva trece, se tuvo que conformar con el cuarto puesto al no poder rebajar su tiempo.

Quiles estará en la segunda línea de la formación de salida junto a Guido Pini y Joel Esteban, con Casey O'Gorman (KTM), Adrián Fernández y David Almansa, en la tercera, y Valentín Perrone, Taiyo Furusato (Honda) y Álvaro Carpe en la cuarta.