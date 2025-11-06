Un Betis muy serio despega en Europa con dos goles de Abde y Antony ante el Lyon

El Real Betis Balompié tiene dos pulmones en las bandas que son capaces de generar por sí solos ocasiones de peligro para guiar a los de Manuel Pellegrini a la victoria.

Los primeros treinta minutos del duelo europeo entre los verdiblancos y el Olympique de Lyon sirvieron para ver el respeto entre ambas entidades sobre el verde en los compases iniciales, así como para observar a los de Paulo Fonseca la capacidad para resistir en el comienzo sin balón e ir ganando protagonismo.

Duró poco el conjunto lionés presionando la salida del Betis, que en cuanto le metió una marcha más al encuentro se hizo el dominador del mismo.

Abde y Antony encarrilan la victoria del Betis

Apenas avisó el conjunto de Pellegrini. Lo probó Antony a pase de Abde sin generar demasiado peligro y en la siguiente el de Beni Melal gestaría el córner del primero y el tanto con un remate con la espinilla. Le pegó duro al primer palo, encontró la respuesta de Greif y terminó en la esquina. La botó Fornals, cabeceó Bakambu y el marroquí abrió el marcador.

Minutos antes había visto el exbético Abner amarilla, algo que impulsó más si cabe a que Antony explotara su costado. No llegó de dicha forma el segundo. Karabec hizo falta, la botó en campo propio Marc Roca y se demoró en sacarla, esperando a que Antony ganara la espalda de la defensa del Lyon para quedarse ante Greif y picarle el esférico casi desde la frontal. 2-0 para que los más de 54.000 aficionados béticos -55.836 en total- en La Cartuja estallaran de felicidad.

Tuvo alguna aproximación más el cuadro de Pellegrini, como también los de Fonseca encontrando la fiable respuesta de Álvaro Valles a dos tiros fuertes pero centrados.

El paso por vestuarios provocó que el Lyon saliera en tromba a querer reducir distancias y acercarse al empate. Tuvo una muy clara Khalis Merah en el 48' en un golpeo cruzado al segundo palo que se perdió rozando el poste de Abde.

Fue prácticamente la única de peligro, además de un disparo lejano de Mathys de Carvalho en el 60' que dio paso a un Betis que recuperó la llegada y que pudo por medio de Lo Celso ampliar el marcador. La desvió Greif y Bakambu no llegó.

El ataque verdiblanco lo replicaron los de Fonseca con dos tiros cruzados de Pavel Sulc y Nico Tagliafico.

Pellegrini dio descanso a Lo Celso e introdujo a Altimira, adelantando a Fornals a la medular, quien precisamente iba a ser objeto de una jugada polémica dentro del área, marchándose el castellonense muy enfadado tras ser atendido y sustituido, al no decretar el esloveno Matej Jug los once metros. No lo quiso ver, fue bastante claro.

Nelson Deossa entró en dicha ventana por él y Chimy Ávila por el congoleño para jugar en punta. El de Marmato entró en la posición de Fornals, de 10 para jugar liberado los minutos finales.

No tuvo demasiada historia del 80' en adelante, con un Betis cómodo y un Lyon ya con la cabeza más en el PSG. Los verdiblancos, bien colocados y sin fisuras, no dieron tregua a que el electrónico moviese ficha.

Ya en las postrimerías del encuentro, con todo embarullado y amarillas, la tuvieron los lioneses en una falta lateral y Pablo García para los de Pellegrini en una acción que no prosperó.

Venció el Real Betis Balompié, lo hizo con una imagen de equipo grande de esta edición de la UEFA Europa League, presentando sus credenciales a llegar al Tüpraş Stadyumu de Estambul, sede de la final del torneo. Lo hizo ante un Olympique de Lyon que visitaba Sevilla con nueve puntos en tres partidos, cinco goles a favor y sin recibir ninguno.

Pellegrini le ganó la batalla a Fonseca, 'El Ingeniero' le dio la merecida importancia al duelo del viejo continente y La Cartuja vio los primeros tres puntos de los verdiblancos.