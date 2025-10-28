La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo.

España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.

Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.

MIN 24 (0-0) Imperial Ona Batlle para impedir el chut de Schröder. Se quejaba Jusu Bah por una caída en el área

MIN 21 (0-0) Como el otro día en Málaga, Laia Aleixandri está cumpliendo de pivote. Eso sí... cómo se echa de menos a Patri y qué ganas de verla

MIN 20 (0-0) ¡La ha tenido Paredes! Centro de Mapi al área, ha entrado desde segunda línea y libre de marca Paredes y su remate de cabeza se ha marchado fuera por muy poco

MIN 18 (0-0) Falta de Lundkvist sobre Alexia, que lleva una protección en el cuádriceps. Lanzamiento peligroso para España

MIN 16 (0-0) Hoy está jugando en una posición más avanzada Aitana y es Alexia la que está más cerca de Aleixandri, que repite de pivote

MIN 14 (0-0) Buen ataque ahora por la banda izquierda, entre Mariona y Olga. Pero el pase interior de la lateral no ha encontrado a nadie

MIN 12 (0-0) Y ahora a punto de marcar Mariona. Jugada ensayada de córner entre Mapi y Pina, centro de la de Montcada para Paredes, que ha asistido a Mariona de cabeza y el remate de la balear ha ido por encima del larguero

MIN 11 (0-0) Ha tenido el primero en sus botas Laia Aleixandri en una acción de córner. No se han entendido con Pina y han ido las dos

MIN 8 (0-0) Intenta mover y rodar el balón España para descolocar a Suecia. Buscaba ahora Aitana a Pina con un pase filtrado, pero ha estado atenta Nelhage