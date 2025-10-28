El portero español del Inter Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Según diferentes medios italianos, el portero del Inter de Milán, el español Josep Martínez, atropelló accidentalmente a un hombre de 81 años en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club, causándole la muerte inmediata.

Este trágico accidente de tráfico ocurrió en la mañana del martes 28 de octubre a las 9:43, en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile. Un hombre de 81 años fue atropellado en una zona residencial por un coche conducido por el segundo portero del Inter de Milán, Josep Martínez.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, incluyendo un helicóptero, ambulancia y la policía, el anciano fue declarado muerto en el lugar. Por su parte, Josep Martínez resultó ileso del accidente. Las autoridades están realizando investigaciones para reconstruir el accidente y determinar posibles responsabilidades.

Según las primeras investigaciones, el hombre en silla de ruedas podría haberse sentido indispuesto y se habría cruzado al carril por donde circulaba Martínez. Rápidamente, el portero de 27 años se detuvo de inmediato y le administró primeros auxilios. Además, el exportero de RB Leipzig y Las Palmas se mostró visiblemente afectado y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Como señal de duelo, el Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para esta tarde a las 14:00, el día antes del partido entre el Inter y la Fiorentina. El club está a la espera de más información.

Josep Martínez suele ser el guardameta suplente del Inter de Milán. Sin ir más lejos, esta temporada únicamente ha disputado dos encuentros de Serie A, contra el Sassuolo y frente al Cagliari, ambos con victoria para los 'nerazzurri'. Por ahora, Sommer sigue siendo el guardameta titular del equipo, pero Josep siempre está atento para aprovechar la mínima oportunidad y demostrar que puede ser el portero de futuro.