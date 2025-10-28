Un exportero de la UD Las Palmas atropella mortalmente a un señor en silla de ruedas

Tragedia en el fútbol español. El exportero de la UD Las Palmas Josep Martínez (27 años), arrolló mortalmente esta mañana a un señor de 81 años que iba en silla de ruedas. Los hechos ocurrieron en torno a las 9:30 de esta misma mañana, cuando el guardameta suplente del Inter de Milán se dirigía a la Ciudad Deportiva para acudir al entrenamiento.

El ex amarillo, según apuntan varios medios, se mostró visiblemente afectado con lo ocurrido, brindó ayuda a la víctima y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer el motivo del brutal impacto. Desde Italia apuntan a que el fallecido podría haber invadido el carril contrario al sentirse indispuesto, cambiando repentinamente de carril y cerrando el paso al vehículo del español.

Formado en La Masía, el guardameta llegó a la UD Las Palmas en la temporada 2017/18. Un año después se consolidó con el filial amarillo, lo que le valió para debutar con la primera plantilla insular de la mano de Pepe Mel. Se ganó la confianza con su buena actuación y tras la lesión de Raúl Fernández, se convirtió en el portero titular de la UD Las Palmas, por aquel entonces en Segunda División.

Subcampeón de Europa

En la campaña 2019-20, aunque comenzó el curso como titular, la llegada de Álvaro Valles truncó su sueño amarillo y se fue directo al banquillo. Fue vendido a final de temporada a Leipzig y de ahí se marchó cedido al Génova, donde se curtió. En la 2024-25 puso rumbo al Inter de Milán, donde se proclamó subcampeón de Europa como portero suplente.