El mundo de las dos ruedas, con el corazón en vilo pendiente del estado del suizo Dettwiler

La misión del doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial de motociclismo, es sacar a los pilotos con vida de la pista, en caso de que deban ser trasladarlos de urgencia, en helicóptero, al hospital más cercano. Y eso fue lo que consiguió el doctor Charte ayer cuando, en el circuito de Sepang, en Malasia, donde hace 14 años, falleció el italiano Marc Simoncello, uno de los jóvenes más prometedores que existían en aquel momento, se produjo el tremendo choque entre dos pilotos jóvenes de Moto3, el español José Antonio Rueda y el suizo Noah Dettwiler.

El domingo, de una forma absurda, incomprensible, sin explicación ni sentido alguno, se produjo un accidente del todo punto inexplicable. En la vuelta de formación, es decir, en la vuelta que los pilotos realizan desde la salida de su taller hasta la parrilla de salida, José Antonio Rueda, de 19 años, del equipo Red Bull KTM Ajo y nuevo campeón del mundo de Moto3, embistió, de forma violentísima, a Noah Dettwiler, de 20 años y miembro del CIP Green Power, saliendo los dos despedidos de sus motos y aterrizando sobre el asfalto con enorme violencia.

El tremendo accidente que se produjo ayer, en la vuelta de formación del GP de Malasia de Moto3, es de los más incomprensibles y absurdos de la historia: un piloto, despistado, embiste a gran velocidad a otro, que, incomprensiblemente, está realizado la vuelta de formación a un ritmo extremadamente lento, casi parado.

La vuelta de reconocimiento o formación es un giro en el que los pilotos prueban definitivamente su moto, observan el estado de la pista (por ejemplo, en caso de que hubiese llovido), comprueban que todo este en su sitio y el modo en que realizan esa vuelta es muy diverso, los hay que van haciendo eses, calentando los neumáticos, quienes aceleran y frenan bruscamente para probar los frenos y, en este caso, se dio la circunstancia extraña, muy extraña, de que Dettwiler iba superlento, casi parado, muy poco a poco, bordeando el arcen, el piano, después de trazar la curva 3 y Rueda iba mucho más rápido, pendiente de sus cosas, tal vez observando algún dato en el panel de mandos de su moto y no vio al suizo, al que embistió con su rueda delantera y cúpula con violencia indeseada.

Los dos pilotos quedaron tendidos sobre el asfalto, sus motos destrozadas e, inmediatamente, los equipos médicos, dirigidos por el doctor Charte, intervinieron, teniendo que reanimar a los dos jóvenes, entubándolos y preparándolos para su evacuación en dos helicópteros distintos hacia un hospital de Kuala Lumpur. Desde el primer momento, Charte observó que la gravedad de Dettwiler era extrema, mientras que Rueda, que sufrió la misma conmoción que su compañero de categoría, no estaba tan grave.

José Antonio Rueda, de 19 años, nuevo campeón del mundo de Moto3, regresará pronto a España. / EL PERIÓDICO

Pasadas ya 24 horas, se han confirmado los dos pronósticos. Rueda, al parecer, pese a la gravedad de su accidente, podrá regresar pronto a España donde será operado de varias fracturas que sufre en su mano derecha. El caso de Dettwiler es extremadamente grave, muy grave y, sí, se teme por su vida. De momento, acaba de ser operado en el hospital de la capital de Malasia y le han tenido que extraer el bazo.

Heredero de Luthi

“Tuvimos que reanimar tanto a José Antonio como a Noah, de lo contrario los hubiésemos perdido a los dos”, señala Charte, de regreso a Barcelona. “Sé que hoy han operado a Noah y que ha habido complicaciones en la intervención. Logicamente sigue en la UCI y, sí, sigue en estado muy grave. La presión arterial intracraneal está dentro de los límites normales, pero su estadio es muy, muy, delicado”. El equipo de Dettwiler ha comunicado, hoy, que su piloto fue sometido a "diversas intervenciones" y que, en teoría, todas fueron bien, aunque su estado sigue siendo muy crítico.

Dettwiler es una de las esperanzas del motociclismo suizo. Sus padres, Andy Dettwiler, un empresario apasionado por las carreras, que ya patrocino la carrera del excampeón suizo Tom Luthi, que ahora asesora a Noah, y su madre Nicole, junto a su hermana Noëlle, están a punto de llegar a Malasia tras conocer la tragedia vivida por su hijo.

Una ambulancia en pista tras el accidente del piloto español de Moto3 José Antonio Rueda, de Red Bull KTM Ajo, y el piloto suizo de Moto3 Noah Dettwiler, de CIP Green Power en el Gran Premio de Motociclismo de Malasia en Sepang. / FAZRY ISMAIL / EFE

Dettwiler emigró a los 14 años a España, la cuna del motociclismo mundial, para tratar de, con el paso del tiempo, entrenamiento y aprendizaje hacerse con un hueco en el Mundial de Moto3, como así consiguió. Ahora, justo cuando estaba negociando el fichaje por un importante equipo italiano de cara a la próxima temporada, ve truncada su carrera.

Bagnaia, muy cítico

Se da la circunstancia, como recoge hoy el diario suizo ‘Blick’, que Noah era uno de los mejores amigos del también suizo Jason Dupasquier, el piloto de 19 años que falleció en un accidente, en mayo de 2021, en el circuito de Mugello. Noah y Jason compitieron juntos en la Red Bull Rookies Cup. Cuatro años después, el mundo del motociclismo suizo vuelve a vivir un tremendo drama aunque, en esta ocasión y pese al estado muy grave en el que se encuentra Dettwiler, todo el mundo espera que salga adelante y se recupere.

Ni que decir tiene que este tremendo accidente y sus consecuencias gravísimas ha provocado un enorme revuelo en el ‘paddock’ del Mundial de motociclismo y, por descontado, ha aflorado un montón de críticas, especialmente por haber permitido que el GP de Moto3 se celebrase, pese a la espectacularidad y gravedad del accidente, lo que ha hecho que muchos campeones eleven la voz.

Pilotos de MotoGP, como Bagnaia o Bezzecchi, protestan porque la carrera de Moto3 no se hubiese suspendido y piden que los pilotos de las categorías inferiores recuperen el corto ensayo previo a las carreras, el denominado 'warm-up', que ellos sí tienen, para que se activen en 'modo carrera'.

“No entiendo, me parece incomprensible, que, después de un accidente así, tan tremendo, después de la gravedad del percance, se dispute una carrera”, señaló el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. “Yo, la verdad, creo que debió de suspenderse esa prueba y, en ese sentido, deberíamos volver a plantearnos si vale la pena o no que las categorías de Moto3 y Moto2 vuelvan a contar, el mismo domingo, con un entrenamiento previo a su carrera, de modo que puedan activarse y familiarizarse, de nuevo, con la pista y la idea de que, en efecto, están ya en ‘modo gran premio’”.

Marco Bezzecchi, compatriota de ‘Pecco’ y piloto destacadísimo de Aprilia y del Mundial de MotoGP, coincide con Bagnaia en el sentido de que “los pilotos cuando salimos a la pista no teníamos información alguna de cómo se encuentraban Rueda y Dettwiler. Solo habíamos visto sobrevolar el circuito a dos helicópteros que se llevaban, graves, muy graves, a dos de nuestros compañeros de profesión y, la verdad, creemos ser merecedores de más información que la que tenemos”.

Cuando Bagnaia, tricampeón del mundo de motociclismo, habla de recuperar el ensayo previo a la carrera, que sí tienen ellos, los ‘reyes’, en el denominado ‘warm-up’, se refiere a evitar que los pilotos de Moto3 y Moto2 el primer contacto que tengan, así, de sopetón, nada más despertarse y empezar la jornada del domingo, sea la misma carrera. Es decir, Bagnaia y otros compañeros consideran que si tuviesen un ‘warm-up’ podrían utilizarlo para activarse y hacerse ya a la idea de que están en ‘modo carrera’.