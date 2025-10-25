Fútbol femenino
Athenea del Castillo vuelve a la selección en sustitución de la lesionada Salma Paralluelo
La atacante culé sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda
EP
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la atacante Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda, siendo sustituida por Athenea del Castillo en la convocatoria de la selección nacional para la vuelta de las semifinales en la Liga de Naciones Femenina.
"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda. La futbolista del FC Barcelona regresará a la ciudad condal para comenzar su recuperación", informó la RFEF mediante un comunicado oficial.
Antes de alcanzar la media hora en La Rosaleda durante la ida de esa 'semi' ante la selección de Suecia, Paralluelo recibió una dura entrada y fue reemplazada en campo por Claudia Pina, autora luego de dos de los cuatro goles con los que España venció (4-0) al combinado sueco.
"En su lugar, Sonia Bermúdez ha convocado a Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta de las semifinales del torneo", señaló la RFEF en otra nota de prensa sobre la cita del próximo 28 de octubre en Gotemburgo.
- Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- A qué hora juega hoy el CD Tenerife contra el Barakaldo CF y dónde ver el partido en TV y online
- El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio
- La emoción de volver a la piscina 10 años después: Tenerife recupera una sede para el deporte acuático
- Álvaro Cervera, tras la derrota frente al Barakaldo: 'En la segunda parte nos han sacado del campo; la manera de perder es fea
- Así es el brunch de moda en Santa Cruz de Tenerife: fue seleccionado este año para conseguir un Solete de la Guía Repsol
- Caritas despide a la Virgen de Candelaria con Café y Calor a ritmo de una Salve Rociera