Un Betis sin brillo no pasa del empate ante el Genk

El Betis empató 0-0 en el campo del Genk belga en su tercer partido de la primera fase de Liga Europa, en la que sigue invicto, aunque sufrió un frenazo al firmar un encuentro muy discreto y en el que apenas generó peligro ante un rival, a priori, inferior y que mandó en distintas fases de un choque con muy pocas ocasiones.

El conjunto verdiblanco estuvo mejor en el primer tiempo ante un Genk sólido y ambicioso, pero en el segundo se vio superado, quizás por su incapacidad para hacer su juego alegre y para encontrar vías que le hicieran daño a un rival que gozó de la mejor oportunidad en un tiro cruzado que el surcoreano Oh Hyeon-gyu estrelló en la cepa de un poste a los 80 minutos.

El equipo español visitaba al octavo clasificado de la liga belga, con 3 puntos en esta fase del torneo al ganar 0-1 al Ranger escocés y perder en casa por igual marcador ante el Ferencvaros húngaro, mientras que el Betis, en lucha por la 'Champions' en LaLiga, sumaba 4 tras el 2-2 en casa contra el Nottingham Forest y el 0-2 con el que ganó al Ludogorets.

El chileno Manuel Pellegrini, como es habitual, revolucionó su once respecto al que igualó a dos en Villarreal. Sólo repitieron el central argentino Valentín Gómez y el brasileño Antony, su mayor baza ofensiva y bigoleador en La Cerámica. En el Genk, el alemán Thorsten Fink no pudo contar por lesión con dos de sus atacantes: el marroquí Zakaria El Ouahdi y el japonés Junya Ito.

El Betis salió contemporizador ante el empuje inicial del conjunto flamenco, que intentó llegar al área visitante con ataques verticales y rápidos, pero sin éxito. En una tarde ventosa y con lluvia en la ciudad belga, lo mismo le ocurrió a los béticos, que se hicieron con el control del juego, aunque de forma muy tímida y sin profundidad ni consecuencia alguna.

El Genk, con las ideas muy claras para tratar de generar peligro a la contra a un conjunto verdiblanco que pareció no encontrarse cómodo ante la presión del rival, se acercó con cuentagotas a la meta de Álvaro Valles tras algún robo puntual del balón en posiciones avanzadas, aunque la primera mitad se caracterizó por la ausencia de ocasiones de gol.

La más clara fue para el Betis, pero Bakambu, en una magnífica posición, no controló bien un pase de tacón de Rodrigo Riquelme y le dio tiempo al defensa Smets a abortar el peligro a los 35 minutos, en tanto que al filo del descanso replicó con un tiro ligeramente cruzado el eslovaco Patrik Hrosovsky, aunque la acción había sido anulada por fuera de juego.

Un momento del Genk-Betis. / EFE

En la reanudación, los belgas, muy concentrados y dispuestos desde el físico a plantar cara a un rival, en teoría, superior, salieron con más brío y avisaron a los tres minutos con un remate lejano del lateral derecho Ken Nkuba que desvió Bakambu y el meta Valles despejó a córner. Mientras, el Betis no perdió la calma, pero apenas creaba peligro.

Ya sin Antony en el campo, que no tuvo su tarde y, además, estaba amonestado, por lo que lo relevó en el descanso el internacional sub-20 Pablo García, el conjunto sevillano reaccionó, pero sin un control claro ni determinación en ataque, con mucho toque en terrenos estériles y expuesto al mayor ímpetu de un Genk muy voluntarioso, pero inocente y sin pegada.

El equipo bético, a pesar de los cambios introducidos por Pellegrini (Abde, Fornals y más tarde Chimy Ávila y Cucho Hernández por Riquelme, Deossa, Bakambu y un errático Lo Celso), siguió perdido ante un Genk que, con sus limitaciones, cada vez se fue creciendo más.

La ambición del cuadro belga, que mandó en el tramo final de un choque muy mediocre por parte del Betis, le pudo dar sus frutos en un buen contragolpe a los 80 minutos, pero el tiro cruzado desde la derecha de Oh Hyeong-gyu se estrelló en la cepa de un poste para alivio del meta visitante Valles y de la zaga de un Betis con muy poco fútbol y sin peligro alguno.