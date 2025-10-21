Villarreal 0-2 Manchester City
El Manchester City castiga la tibieza del Villarreal
EFE
Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2) en un encuentro gobernado por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.
Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final del segundo tiempo, cuando ya tenía el partido casi imposible.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Pedro y Silva quieren regalar a Tenerife un partido único: leyendas canarias y mundiales en el Heliodoro en 2026
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- ¿Volverá a tener terrazas de verano Santa Cruz de Tenerife?: el paseo del Palmétum incluirá dos zonas de ocio y restauración
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- Así es el restaurante que no te puedes perder en Santa Cruz de Tenerife: el aguacate es el auténtico protagonista de cada plato
- El Hotel Taoro reabre con aspiración de icono hotelero