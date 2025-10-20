Alcaraz jugará la Final 8 de la Copa Davis junto a Munar, Martínez y el doblista Granollers

Carlos Alcaraz, número uno del ranking de la ATP, formará parte del equipo español que disputará la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia), del 19 al 23 de noviembre.

Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, entre otros, formará en el conjunto español junto a Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y un jugador más cuyo nombre se decidirá la última semana, según ha anunciado el capitán español David Ferrer, en una rueda de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

De esta manera, Alcaraz, que en el torneo cuenta con un balance de cinco victorias y una derrota, regresa con el combinado nacional tras perderse la última eliminatoria que midió a los suyos contra Dinamarca, en Marbella, a la cual renunció por la "fatiga muscular y mental" posterior a la conquista del Grand Slam en territorio estadounidense, el sexto de su carrera, el pasado mes de septiembre.

Su baja en aquel cara a cara contra los daneses fue más que sensible, pero, a pesar de ella, España logró un meritorio triunfo, remontando un 0-2 adverso gracias sobre todo a la aportación de Pedro Martínez, que primero ganó el dobles junto a Munar y después se deshizo de Holger Rune, numero uno del rival. Finalmente, Pablo Carreño remató la eliminatoria imponiéndose a Elmer Moeller.

El asturiano será, de momento, uno de los dos ausentes con respecto a la pasada convocatoria junto a Roberto Carballés. Su lugar lo ocuparán seguro Marcel Granollers, especialista en dobles que este 2025 ha ganado en dicha modalidad los dos mismos Grand Slams que Alcaraz, y otro nombre que se decidirá en la última semana.

Ferrer no quiso dar pistas y dejó todas las puertas abiertas, incluida la de que estén uno de los dos ausentes en relación al cruce de Marbella o el malagueño Alejandro Davidovich-Fokina, número 18 del mundo y cuyo último partido en el torneo fue el pasado 11 de septiembre del 2023.

Los elegidos afrontarán una fase final de la Copa Davis en Bolonia en la que se estrenarán en cuartos de final contra la República Checa. En caso de triunfo, su rival saldrá del duelo entre Argentina y Alemania. Además, en los dos duelos restantes entre los ocho mejores, Italia, anfitriona y vigente campeona, se medirá a Austria y Francia a Bélgica.