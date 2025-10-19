Automovilismo
Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Estados Unidos
Un Verstappen impecable se impone en Austin y recorta distancias con los McLaren
Redacción
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó tercero.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo.
Piastri lidera ahora el campeonato con 346 puntos, catorce más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.
Resultados del GP de Estados Unidos
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- George Russell
- Yuki Tsunoda
- Nico Hulkenberg
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Clasificación tras el GP de Estados Unidos
- Oscar Piastri — 346 puntos
- Lando Norris — 332 puntos
- Max Verstappen — 306 puntos
- George Russell — 252 puntos
- Charles Leclerc — 192 puntos
- Lewis Hamilton — 142 puntos
- Andrea Kimi Antonelli — 89 puntos
- Alexander Albon — 73 puntos
- Nico Hulkenberg — 41 puntos
- Isack Hadjar — 39 puntos
- El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: 'En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar
- El Cabildo de Tenerife apoya reducir el límite de velocidad pero solo en algunos tramos de la TF-1 y TF-5
- El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros
- CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF: fecha, horario y cómo ver gratis la octava jornada de Primera Federación Versus E-Learning
- Un enjambre de terremotos en la costa de Tenerife, uno sentido por la población, mantiene en alerta a los vulcanólogos
- El Tenerife pierde con el Unionistas: una lección con preaviso
- El hallazgo de una tonelada de hachís en la costa de La Gomera destapa una banda criminal de tráfico de drogas
- Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales