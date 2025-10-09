Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Real Madrid arrasa al Asvel en la primera gran noche blanca de Okeke

Los blancos no tuvieron piedad del débil cuadro francés al que superaron por 85-72

Chuma Okeke completó su mejor partido desde que viste la camiseta del Real Madrid

Chuma Okeke completó su mejor partido desde que viste la camiseta del Real Madrid / EFE

Marc del Río

No hubo historia en el Movistar Arena. El Real Madrid cumplió con los pronósticos y logró una cómoda y sencilla victoria ante un Asvel al que zarandeó y superó por 13 puntos de diferencia (85-72). Los blancos fueron superiores de principio a fin en una buena actuación coral de los de Sergio Scariolo, en un duelo en el que Chuma Okeke firmó un gran partido gracias a sus 17 puntos sin fallo en el tiro.

El Real Madrid manejó a su gusto los tempos en la primera mitad. Los franceses lograban resistir desde el acierto exterior (18-9), pero los hombres de Sergio Scariolo apretaban el acelerador en cuanto veían acercarse al combinado galo (22-11).

El exazulgrana Jackson trató de plantar cara

Un Chuma Okeke cada vez más adaptado al baloncesto europeo brilló para colocar el 27-19 con el que se cerró el primer asalto. Asvel trataba de no despegarse del partido gracias al acierto del exazulgrana y ya veterano Edwin Jackson (32-29), que cerró el primer tiempo con 13 puntos.

Chuma Okeke, en el partido de Euroliga ante el Asvel

Chuma Okeke, en el partido de Euroliga ante el Asvel / EFE

El ataque blanco sufrió un colapso del que no tardó mucho en recuperarse, y dos tiros libres de Edy Tavares, más un triple de Sergio Llull, volvieron a disparar en el marcador a un Madrid que se marchó a vestuarios con 11 tantos de ventaja (48-37).

Gran actuación de Okeke

No cambió el guion de la película en el tercer cuarto. El Real Madrid se alzaba por encima de los 10 puntos (53-40), y en cuanto parecía que Asvel cogía algo de carrerilla para acercarse, nuevo acelerón blanco culminado con una canasta de Mario Hezonja que obligo a Pierric Poupet a detener el partido (64-51). Por su parte, Okeke seguía inspirado, completando su mejor partido desde que llegó a Madrid: 17 puntos al término del periodo con pleno de acierto en el tiro de campo (5/5 más 3/3 en TL).

Al último cuarto se entró con un 66-53 favorable a los de Scariolo, y después de triples de David Krämer, el duelo quedó visto para sentencia (83-61). El italiano tuvo un final de partido plácido para oxigenar la plantilla y darle minutos a Izan Almansa y a Gunars Grinvalds. Al final, y tras desconectarse algo del partido, triunfo blanco por 85-72.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents