Ciclismo
El equipo ciclista Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel
La escuadra ha anunciado esta decisión de cara al año que viene, así como el "paso atrás" de su propietario, el magnate amigo de Netanyahu Sylvan Adams
El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha anunciado que dejará de lucir el nombre de Israel el año que viene, "abandonando su identidad israelí". Además, Sylvan Adams, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, dará "un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre" del equipo.
La escuadra israelí toma esta decisión semanas después de los sucesos ocurridos durante la Vuelta a España, con manifestaciones propalestinas y en contra del Israel Premier-Tech que provocaron la suspensión del final de la última etapa en Madrid y el recorte de otras dos jornadas, entre otras alteraciones.
El Israel-Premier Tech ya tomó la decisión de correr sin nombre en algunas pruebas del tramo final del calendario de este año y ahora anuncia que renunciará a lucir el nombre del país hebreo a partir del año que viene, una decisión "esencial para preservar el futuro del equipo", según explican en un comunicado.
