Olga Viza: "Tratamos a las deportistas como si como si estuvieran aprendiendo a ser como ellos"

Ponente en el foro 'Igualdad en el deporte, el papel de los medios de comunicación', la histórica periodista Olga Viza repasa en EL DÍA su breve estancia en Tenerife y el rol pretérito, y actual, de las féminas en el deporte y en los medios.

Habrán sido días de mucho ajetreo. ¿Tuvo tiempo de ver algo de la Isla?

Pues mira, en la mañana del sábado me fui al mercado. Me fui al mercado, el que está justamente delante del TEA, el Mercado de África, y me lo he pasado bomba viéndolo. Claro, tampoco tuve mucho tiempo para hacer cosas.

¿Y compró algo para llevar de vuelta a la Península?

Estuve a punto de comprar plátanos canarios, que es lo que se consume en mi casa. Pero me imaginé en el avión con una manilla de plátanos y dije: 'Casi mejor que no'.

Me consta que la feria ExpoDeca sí pudo verla bien.

Es que me impresionó mucho y me recordó, se lo conté luego a Rosa, la presidenta del Cabildo y también al vicepresidente, Manuel Domínguez. Una cosa que se hace en Barcelona la semana de Reyes, antes existía tradicionalmente el Salón de la Infancia, pero los Juegos Olímpicos de Barcelona crearon una cultura deportiva en la ciudad. Y entonces, en la semana de Reyes en las instalaciones del INEFC de Barcelona, en la montaña olímpica al lado del estadio, se hace durante toda la semana hasta que llegan los Reyes Magos un evento con todos los deportes. Bueno, es una extensión impresionante. Imagínate lo que estaba en el Recinto Ferial, pues al mejor cinco veces con todos los deportes y todos los niños. Imagina que quieren aprender a tirar con arco, pues tienen un monitor. Y después hay un tirador conocido que les da un cromo y ellos van haciendo un álbum de todos los deportes con los que van aprendiendo. Me parece una cosa gloriosa. Y cuando entré dije: ¡Cielos! Qué buena idea, qué espectacular. Y aquí tienen espacio para hacer algo parecido. Es decir, animar a los niños a que lo prueben todo, absolutamente todo.

Fotografía del interior del Recinto Ferial durante la celebración de ExpoDeca 2025. / E.D.

¿Le gustó algo especialmente?

Lo que más me impresionó, tengo que decirte la verdad, fueron los deportes tradicionales. Es que no sabemos nada de vosotros. Nos hemos quedado en la lucha canaria que además, como la habéis llevado a Madrid, también se ha podido ver en todos los lados. Pero cuando vi el levantamiento de arado, los garrotes... me quedé absolutamente impresionada. Es que me parece que eso es una joya. Es una joya que vosotros desde luego tenéis que mimar y que la Península tiene que conocer.

Usted vino para participar en un foro sobre la igualdad. Dijo que han salido “fuertes y veloces” en esa carrera, pero que aún queda camino por recorrer. ¿Alguna vez ha sentido un poco de envidia sana de las nuevas generaciones de mujeres?

No, no. Más que envidia, es que me alegra. Me alegra muchísimo. Yo es verdad que tengo poco de lo que quejarme porque no he tenido que luchar con muchos monstruos. Yo soy hija de jugador de baloncesto y prima de jugador de baloncesto y sobrina de jugador de baloncesto. Quiero decir, en mi casa, cuando yo era niña aparcaban en el cochecito cerca de la canasta cada fin de semana. En mi casa siempre se ha vivido y respirado el deporte y la gente que venía a merendar era gente del deporte. Y cuando entré a hacer periodismo deportivo, que no lo había pretendido yo jamás en mi vida, pero bueno, sucedió así, a mí me pareció que era un espacio natural para mí. Después me di cuenta que no, que una cosa es vivirlo familiarmente y otra es informar. Esto es otra cosa. Claro, yo lo veo desde la perspectiva de la periodista, pero la periodista conoció a las deportistas, a las pocas que en ese momento... mira, hay una cosa que no conté ayer y que llevo tatuada en el alma.

Cuénteme...

Cuando empecé, el primer reportaje que me enviaron a hacer fue a la primera mujer campeona del mundo en cualquier deporte española. La primera mujer española que tenía un título mundial de algo. Y era una patinadora de velocidad que se llamaba Pepita Cuevas. Yo recuerdo que me pasé el día con ella, entonces el patinaje de velocidad era sobre ruedas, no había pistas de hielo. Esa mujer había conseguido cinco títulos mundiales. Y el 'Mundo Deportivo', que cada año nombra al mejor deportista del año, pues la había nombrado en dos años consecutivos la mejor. Un año lo compartió con Manolo Santana y otro con Pedro Carrasco, el boxeador. Es decir, el padre de Rociíto, para que nos entendamos, porque ahora las referencias son así. Y... ¿verdad que tú te acuerdas de... sabes quién es Manolo Santana?

¡Por supuesto!

¿Verdad que tú sabes quién es Pedro Carrasco, el boxeador?

Sí, también. Creo saber lo que me va a preguntar ahora y le adelanto que me voy a sentir mal.

No, no [interrumpe], es que el otro no lo sabe nadie. Nadie, nadie. O sea, yo me enteré aquel día y por casualidad. Y esa mujer me contaba sus dificultades, su dedicación, lo que le había costado. Estamos hablando del año 78. Y cuando el primer 'Me Too' empezó a hacer ruido y empezó a buscar pioneras y tal, yo fui a buscar a Pepita Cuevas porque realmente quería reivindicarla. Nadie sabe que esta fue la primera mujer campeona del mundo de algo en este país, en la historia. Entonces la empecé buscar y llegué tarde. Se había muerto. Y me prometí a mí misma que siempre, siempre, la reivindicaría. Porque hubo mujeres que lograron cosas enormes como ella, cinco títulos mundiales, y nadie, nadie sabe quiénes son. Esa perspectiva hace que me alegre de que las deportistas jóvenes, o las periodistas jóvenes, estén en otro universo.

Paloma del Río dijo en el foro que las mujeres han sido invisibles durante mucho tiempo. Esta historia me hace recordar esa frase.

Es que, si no hay atención mediática, si no aparecen, si no se muestran sus competiciones, si no las vemos en la tele, si no las vemos en la prensa, si no las escuchamos en la radio... son invisibles. Hay una frase que en mi casa se dice mucho: en la cocina, lo que no se ve no existe. Y un día dices: '¡Pero por favor, si tenía azafrán!', pero lo tenía ahí detrás. Y mira que el azafrán es la bomba, ¿eh? Pero lo tenía ahí detrás y no lo veo. Pues lo mismo con el deporte.

Paloma del Río junto a Olga Viza en el foro 'Igualdad en el deporte, el papel de los medios'. / Arturo Jiménez

Denunció, también el viernes, que a las mujeres deportistas se las trata a veces como un género menor, casi desde una visión paternalista. Me recordó usted a cuando a las deportistas se les llama “las niñas”. Pobrecitas...

A mí eso me crea tantos sarpullidos como lo de 'nuestros mayores'. Somos paternalistas ante lo que consideramos vulnerable ¿Qué coño nuestros mayores? Son personas adultas y son gente mayor, pero ya. Lo de “las niñas” es exactamente lo mismo, son mujeres. Hay un libro de Danae Boronat muy interesante, que se titula 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'. Pues es eso. Pero no hay nada que no lo remedien la educación y el hábito. Es que además, existe la justicia poética. El deporte que ha venido a eclosionar y a dar un manotazo encima de la mesa para hacer temblar las estructuras deportivas ha sido el fútbol. El fútbol femenino, campeón del mundo. Llevamos cinco Balones de Oro. Ese deporte que parecía inaccesible para la mujer es el más veloz. El que más información ha generado en este tiempo. A mí eso me parece de justicia poética. Y son futbolistas reconocidísimas. En ese libro de Danae se explica que la primera vez que se hizo o se dio una información de fútbol femenino fue en el año 66. Un España-Italia que, por supuesto, España perdió abrumadoramente porque no teníamos ninguna estructura. Bueno, tendrías que escuchar la voz del narrador. Era un compendio de tópicos machistas. Y luego, en la hora de las entrevistas, y no te voy a exagerar lo más mínimo, las preguntas eran: '¿Qué es más difícil, hacer una tortilla de patatas o marcar un gol?, ¿Usted se casaría con un futbolista?'. Estamos hablando, es verdad que del año 66, pero no evolucionó mucho la cosa. En un programa de fin de año de José Mota, cuando Garbiñe Muguruza había ganado Wimbledon, se hizo un 'sketch' con ella que en él le preguntaba: 'Bueno, ¿y va a tener hijos? ¿Y cómo lo hace para estar tan estupenda? Ese 'sketch' no era ninguna exageración. Claro, es eran preguntas que le habían hecho a ella. Yo creo que tratamos a las deportistas como si estuvieran aprendiendo a ser como ellos.

¿Y qué me dice de los medios? Le reconozco que a veces tiene uno la sensación de que a las mujeres se las coloca por una cuestión de cupos, de que es algo muy desnaturalizado y, en los medios, que van a estar ubicadas sistemáticamente en los mismos puestos.

Siempre se ha dicho que la primera mujer que narra el fútbol sería la bomba. Eso ya existe. Me acuerdo de la primera vez que una mujer, ya no hablo en España, es de la BBC, que creo que se llama Vicki Sparks, en el Mundial de Rusia 2018, narró un Bélgica-Marruecos. Fue la primera vez que una mujer narraba fútbol en una competición de ese calibre. Cuando la escuché cantar el gol, me emocioné. Hablándolo con algunos compañeros míos, algunos, en un exceso de sinceridad, me dicen que no les gusta, que no se acostumbran, que les chirría que una mujer grite gol. En fin, insisto: hábito, cultura y educación, no más que eso. Pero, me preguntabas lo de los cupos. Sí, yo siempre tengo la sensación de que cuando se crea un jurado, un consejo de administración... primero se designa a los tíos y luego dicen bueno, necesitamos dos mujeres, dos mujeres. O sea, no tienen nombre propio, ¿no? Se necesita colocar una mujer para que no se diga. Es como si no tuvieran ni nombre, ni mérito, ni carrera, ni capacidad de decisión o de análisis. De hecho, el mundo del periodismo está lleno de ejemplos en los titulares. Hay muchos titulares, afortunadamente esto se está corrigiendo, en los que no aparece el nombre de la mujer que ha ganado. Por ejemplo: 'La novia de Broncano gana en semifinales a no sé quién'. Esos titulares yo los he visto. Hombre, es que eso... no sé.

¿Por qué cree usted que se escriben cosas así?

Por los clics. O sea, hasta hace cuatro fines de semana teníamos a chicas en bikini, en los periódicos deportivos más importantes de este país. Cuando llegaba la Eurocopa, eso afortunadamente ya no existe, salían las 'wags' más bellas de la Eurocopa. Es decir, las mujeres de los futbolistas. Todas ahí posando en bikini. Es un tema de clics, de los me gusta.

Ahora que saca el tema de los clics. ¿Hay remedio para esto, o cree que el camino que hemos recorrido es de un solo sentido?

Es que esto depende del público. Es verdad que se está educando al público de esta manera y es a lo más atávico, a lo más a lo más llamativo. En la tele de ahora, un debate serio de fútbol no existe. Ahora lo que vende es el conflicto, los conflictos en lugar de los debates. Esto tiene una atracción atávica sobre la gente. El 'reality' y el conflicto, siempre en términos de audiencia, o de lectura, o de clics, es lo más llamativo. No tenemos la cuenta corriente de la autocrítica demasiado elevada porque hay gente ahora a la que esto le causa rechazo y que busca el debate y que busca el análisis serio que no tiene porqué ser aburrido. Pero es verdad que el periodista, para hacerse notar, no hay nada mejor que un estruendo.

Incluso para mal. Hay quien dice que mejor que hablen de uno, aunque sea para mal, que pasar desapercibido.

Yo nunca he estado de acuerdo con eso porque es pan para hoy y hambre para mañana. Creo. También lo decía eso Woody Allen. Es mejor poco y bueno que mucho y malo. Pequeño y de calidad que mucho y tóxico. Yo estoy en el otro lado de la moneda.

Incluso se presume de lo malo. Lo que antes avergonzaba, ahora se exhibe porque genera interacción en redes sociales.

Totalmente de acuerdo. Ahora somos cortoplacistas y buscamos sacar rendimiento lo antes posible. Hay que ser prácticos. Hay que ser práctico y rápido. De todas maneras, entiendo que hay un ejército de personas como yo, que me pueden divertir algunas disputas y algunas cosas, pero también me alimento de gente que piensa como tú. Yo tengo veneración por algunos periodistas, por las crónicas de algunos periodistas que no les he visto en la vida levantar la voz. A mí me das una crónica de Ramón Besa, de Santiago Segurola, de Diego Torres, de tantos... Y es que aprendo. Es que aprendo. Yo para gritar no necesito aprender. Es más, no quiero. Para tener un buen futuro en la carrera hay que ser muy consecuente. Y, si es posible, no hay que correr mucho si no estás bien entrenado. El talón de Aquiles te puede dar un susto.

¿A qué comunicadores admira Olga Viza?

Pues te lo he dicho. Es que hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay gente a la que me gusta escuchar hablar porque siempre tengo la sensación de que aprendo con ellos o con ellas.

¿Por ejemplo?

Pues como todo el mundo, a Iñaki Gabilondo, me encanta escucharle, como me encantaba escuchar a Jesús Hermida y como me gusta leer a Nadia Tronchoni… mi compañera Marta García Aller me encanta cómo reflexiona las cosas en Onda Cero, Carlos Alsina o Carles Francino. Hay muchísima gente que me gusta. No vas a tener página para ponerlos. Afortunadamente, hay mucha gente muy muy muy buena que son un poco oráculo de la información.